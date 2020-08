Las crisis premian la adaptabilidad

Editorial

o puede haber dudas sobre el devastador efecto que está teniendo la actual crisis económica sobre el crecimiento y el empleo. Las cifras hablan de una contracción histórica del PIB y las personas sin empleo ya superan los dos millones. De ahí que las respuestas tanto públicas como privadas no tengan precedentes en su alcance y magnitud, lo cual ha mitigado en medida significativa el impacto económico sobre los trabajadores, las familias y las empresas.

Lo anterior explica que algunas de las predicciones más pesimistas no se hayan concretado. Tal como dijo el superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento en conversación con este diario, las personas que se declaran en liquidación no alcanzaron los niveles de 40 mil a 50 mil por mes que algunos analistas anticipaban, pues existió la posibilidad de renegociar deudas hipotecarias y de consumo, alivios tributarios, postergación de cuentas por servicios básicos y contribuciones, etc.

Con todo, incluso esas medidas serían insuficientes para salvar a muchas empresas y personas de la insolvencia (producto de la iliquidez generada por la crisis), si no fueran complementadas por los esfuerzos de aquellas por adaptarse a las nuevas condiciones y, en muchos casos, reinventar sus propuestas de negocio. En nuestra edición de hoy se cuenta el caso de un tradicional restaurante de mariscos de Concón que, en una arriesgada apuesta, decidió invertir en plena pandemia en un servicio de atención en los vehículos de sus clientes, con nueva tecnología y formas de atención que permiten respetar los protocolos sanitarios que seguirán vigentes muchos después de que pase el peak de esta emergencia.

Esa capacidad de adaptar un negocio fundado hace medio siglo para que siga siendo viable —e idealmente prospere— en un entorno radicalmente distinto, ya está mostrando ser clave para que muchas empresas puedan sobrellevar lo peor de esta crisis y proyectarse más allá de su término. Una lección de adaptabilidad que bien vale la pena emular desde el aparato estatal.