Licitación de pasaportes: aclarar las dudas

Editorial

l Registro Civil ha anunciado que dejará sin efecto su resolución de adjudicar a un consorcio chino-alemán (Aisino y Mühlbauer Group) la licitación para proporcionar los futuros pasaportes y cédulas de identidad. En su momento, el servicio explicado que la oferta ganadora era la más conveniente para el Estado y que la postulación había cumplido con las exigencias técnicas del proceso, donde participaron cinco empresas y que se prolongó por un año y medio.

Dicho proceso no estuvo exento de polémica y en varias oportunidades las otras empresas cuestionaron por distintos motivos ante el Tribunal de Contratación Pública la oferta que finalmente ganó, algo que incluso fue discutido en la comisión de Economía de la Cámara de Diputados. Pese a que aún no ha resuelto sobre el fondo de algunos de los alegatos, el Registro Civil no aceptó las solicitudes de detener la licitación y terminó adjudicando el contrato al consorcio mencionado.

Que ahora el mismo servicio haga marcha atrás en su decisión y estime no satisfechos algunos requerimientos planteados a la propuesta ganadora es algo que, si bien está conforme con lo que disponen las Bases Administrativas de Licitación, amerita una mejor explicación que la conocida hasta el cierre de esta edición.

Expertos consultados por este diario han puesto el foco en el "error político" de entrar en conflicto con una empresa china, por evidentes razones comerciales y geopolíticas. Sin embargo, la primera preocupación de Chile, en este momento, debe ser despejar las dudas que este caso pueda invitar respecto de la transparencia e imparcialidad del proceso de licitaciones públicas. En concreto, es preciso aclarar cuáles fueron específicamente los requisitos que el consorcio no cumplió a cabalidad y, también, por qué no se hicieron valer antes de adjudicar el contrato y generar una situación potencialmente costosa (en más de una dimensión).

La credibilidad del sistema de adjudicación de contratos públicos es un activo estratégico para el desarrollo del país que no puede quedar en entredicho.