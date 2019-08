Editorial

l Gobierno anunció ayer un conjunto de medidas fiscales para impulsar la actividad económica. Complementando lo anunciado el pasado mes de junio, en esta oportunidad se dieron a conocer iniciativas para fortalecer los programas públicos de construcción de viviendas, un nuevo plan de inversiones en el MOP, recursos adicionales para los gobiernos regionales, aceleración de compras de equipos en salud y proyectos de riego. Este programa contempla US$ 571 millones de gasto fiscal, de los cuales US$ 355 se concentrarían este año. Sumado a lo anunciado en meses anteriores, con este nuevo programa se totalizaría una suma aproximada a US$ 3.000 millones para apoyar la reactivación. No cabe duda de que medidas de este tipo contribuyen a dinamizar la actividad económica, pero no cabe descansar en la política de inversión fiscal como factor gatillante de un reimpulso económico. De hecho, en un contexto en que la restricción de recursos es una seria limitante, cualquier nueva iniciativa que apunta a cambiar el foco del gasto debe enmarcarse en la lógica de dar cumplimiento a las metas estructurales comprometidas para las finanzas públicas, lo cual significa en la práctica que estas medidas suponen un adelantamiento de gastos o una reasignación de fondos.

En estas páginas se ha insistido en que el problema de fondo de la economía chilena no radica en los indicadores de corto plazo -afectos a una inevitable volatilidad propia de los ciclos internacionales-, sino que en una insuficiente capacidad de crecimiento de mediano y largo plazo. Sin quitarle pertinencia a lo anunciado ayer, el tipo de señal que el mercado está esperando en la actual coyuntura es una que apunte al fondo de los problemas, como lo es todo aquello relacionado con mejoras en la competitividad y productividad. Una agenda de reimpulso competitivo, como la que ya ha pre-anunciado el ministro de Economía, con nuevas eliminaciones de trabas que permitan introducir mayor competencia en los mercados y profundizando los incentivos al emprendimiento innovador, es lo que se necesita con mayor urgencia. Lo demás es solo un complemento.