Minciencia: innovar con hechos

Editorial

l joven Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (Minciencia) está aprovechando su calidad de nueva cartera para atreverse con algunas innovaciones interesantes, tanto en su diseño institucional como a nivel administrativo.

Según consignó este diario el lunes, el ministerio finalizó su proceso de despliegue en todo el territorio nacional creando cinco grandes macrozonas que serán dirigidas por sus respectivas Secretarías Regionales Ministeriales (Seremis): norte, centro, centro-sur, sur y austral. Según explicó el ministro, una misión clave de las nuevas seremis será “conectar la producción de conocimiento con el sector productivo y la ciudadanía desde los territorios”, un cambio bienvenido respecto del tradicional enfoque vertical y centralizador que aún prevalece en la gestión del Estado.

Por otro lado, que las seremis sean todas mujeres, y todas ellas formadas en distintas disciplinas científicas, es un gesto doblemente significativo: porque pone en práctica el discurso de promover a más mujeres en puestos de alta responsabilidad, y porque rebate con hechos lo que a menudo se percibe como un sesgo masculino en las instituciones de ciencia, que no se condice con el real aporte e influencia de las mujeres en distintos campos. Desde el Estado no puede “corregirse” un sesgo de ese tipo, pero la señal que se envía tanto al mundo científico como a la sociedad en general es tan valorable como a tono con los tiempos: los cambios se pueden impulsar y acelerar, no es preciso esperar que ocurran por inercia cultural, ni que se impongan por presión política o social.

Dicho esto, el sentido de estas decisiones parece tan oportuno como bien inspirado, pero de sus resultados dependerá demostrarlo.