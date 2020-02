Mujeres y mercado del trabajo: lento avance

Editorial

na de las características de la discusión laboral nacional es que, al menos en el último tiempo, se ha centrado casi exclusivamente en la duración de la jornada y el sueldo mínimo, con proyectos legislativos al efecto. Siendo éstas dimensiones sin duda relevantes, lo cierto es que atañen a las personas que ya se encuentran en el mercado del trabajo, pero dejan fuera a grupos importantes cuyo aporte podría tener un gran impacto en la realidad laboral chilena: jóvenes, adultos mayores y mujeres, entre los principales.

Sobre estas últimas, Diario Financiero presentó ayer una estadística que debiera mover a reflexión: según cifras del INE en el trimestre octubre-diciembre 2019, la participación laboral de las mujeres se ubica en 49,2%, la más baja en los últimos tres años y que parece dar cuenta de un cierto estancamiento respecto del aumento paulatino que venía exhibiendo desde 2010, cuando rondaba el 45%.

Ello no deja de ser una paradoja, pues justamente en estos años se han desplegado con más energía esfuerzos tendientes a fomentar la participación laboral femenina (la sala cuna, entre ellas) y, al mismo, han tenido gran repercusión pública la demandas de mayor equidad de género promovidas por el movimiento feminista, incluyendo las laborales. Una parte de la explicación puede estar en la debilitada situación del empleo a nivel general para hombres y mujeres; otra podría estar en que medidas como la sala cuna, si bien valorables, tienen el efecto de encarecer la contratación femenina. Ello no es razón para descartarlas, sino más bien para perfeccionarlas, no obstante lo cual es claro que una batería más nutrida (y creativa) de ideas sería un aporte.

Una mayor participación de mujeres en el trabajo cumple una necesaria función de equidad de género, pero es a la vez un requisito para aspirar a mayores niveles de crecimiento y desarrollo. Dos poderosas razones para que este tema adquiera más prominencia en la discusión laboral.