Notarios, lobby y transparencia

Editorial

l Diario Financiero valoró positivamente, a mediados del año pasado, el informe preliminar de la Fiscalía Nacional Económica sobre el sistema de notarios, compartiendo el diagnóstico central del documento: “El sistema notarial chileno no está a la altura de los tiempos, no está a la altura de la sofisticación de la economía chilena”. Por esa razón, este medio también estimó acertado que el gobierno, usando en gran medida como base dicho informe, enviara al Congreso una muy postergada —y resistida— reforma notarial.

Esa reforma no muestra un avance significativo en su trámite parlamentario, al punto de que algunos la consideran virtualmente “estancada”. En nuestra edición de ayer, Claudio Agostini lo atribuye, citando textualmente al ministro de Justicia, al “lobby feroz” de los notarios en contra de la iniciativa, el cual llama a transparentar de diversos modos. Al margen de dicho análisis, algunos de estos modos merecen consideración, como es hacer visibles los lazos de parentesco que pueda haber entre dueños de notarías o sus representantes, y autoridades en los tres poderes del Estado.

Con todo, resulta crucial señalar que el uso del término “lobby” es impreciso en esta ocasión, pues a lo que se parece aludir es más bien a un indebido tráfico de influencias. Mientras lo primero es perfectamente legítimo, en virtud de un marco de reglas fijado especialmente para ello —la interacción transparente, y bajo registro, entre autoridades públicas y diversos actores interesados—, lo segundo es un delito, además de una práctica que socava las instituciones y traiciona la fe pública.

Sin que implique validar lo que hasta ahora es sólo una interpretación posible, esto último no debe ocurrir bajo ninguna circunstancia, ni mucho menos ser freno a una reforma muy necesaria. El gobierno no debe condenar el lobby, sino impedir a toda costa el tráfico de influencias, en éste como en cualquier otro ámbito. Junto con ello, debe velar por que su reforma notarial no quede trabada en el Legislativo, como otros intentos en el pasado.