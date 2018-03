Optimismo en las expectativas

Editorial

La encuesta de expectativas de los agentes económicos que realiza el Banco Central ha mostrado un creciente optimismo respecto del desempeño de la actividad durante este y los próximos dos años, los primeros del gobierno de Piñera.

Las mejores perspectivas partieron antes, hace unos meses, y fueron consolidándose a medida que era más probable un cambio en la coalición gobernante.

Ahora, ya asumidas las nuevas autoridades, las proyecciones de los economistas y ejecutivos bancarios apuntan a crecimientos superiores al 3,5% para los años 2018, 2019 e incluso 2020. Además, prevén que esta mayor expansión económica iría de la mano de una persistente estabilidad en la inflación, hoy acotada a un bajo 2%.

Las expectativas son claves en la economía y pueden significar una diferencia muy importante para la partida de las nuevas autoridades. Inversionistas y familias más confiados en el futuro pueden emprender, invertir, producir y comprar más, motivados por la proyección de una mejora en las condiciones actuales, aún antes de que ello se produzca.

No defraudar esas expectativas es un desafío que aumenta en la misma proporción en que éstas suben. El reto es, entonces, cumplir lo prometido y no alimentar esperanzas en aquello donde no hay posibilidad de satisfacerlas. Es sobre todo un asunto político. Pero también los actores económicos tienen responsabilidad en mantener las expectativas apegadas a lo posible.

Un escenario que permite anclar las estimaciones con la realidad es la presentación del Informe de Política Monetaria (IPoM) que efectúa el Consejo del Banco Central ante el Congreso y que está previsto para el próximo 21 de marzo.