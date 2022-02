Paro en Tarapacá: una innegable alerta

Editorial

l paro realizado ayer por diversos gremios y asociaciones en la Región de Tarapacá, al cual se sumó la Zona Franca de Iquique y que obligó a detener las operaciones en el aeropuerto de esa ciudad, apunta a un nuevo tipo de problema surgido en los últimos años y directamente relacionado con la masiva inmigración ilegal en el norte del país.

El paro de ayer fue antecedido la víspera por una marcha de millas de personas en contra del delito, reflejo de una realidad que el fiscal regional resume como “un alza en general en los más delitos violentos”, con un fuerte aumento en la participación de extranjeros, tanto imputados como víctimas. Más grave aun, agrega, “delitos que no estábamos acostumbrados, como el sicariato y el tema del secuestro (…) se están presentando en la zona”.

Que mucho del origen del problema tenga que ver con fallas en la política migratoria de los últimos gobiernos -en medida importante abordada en la reciente actualización de la ley respectiva- ha dejado de ser lo central. La crisis migratoria ha desbordado la capacidad de las instituciones y servicios públicos de la región, agravando la situación sanitaria provocada por la pandemia, e incidiendo en un notorio aumento de la criminalidad.

Se trata, por tanto, de un muy grave problema de seguridad pública y política social, que sólo irá en alza si no se le enfoca desde esa doble dimensión, con sentido de urgencia. Será tarea de las nuevas autoridades que asuman en marzo darle a esta situación -como al tema de la inseguridad en general en otras partes del país- una prioridad que hasta ahora no ha tenido en la agenda. Al respecto, un desafío clave (y complejo) será diseñar un enfoque que no dé la sensación de equiparar la inmigración con la delincuencia, pues no son sinónimos.

Medidas como dotar de más recursos a una fiscalía regional que no da abasto con la multiplicación de causas, o hacer más expeditos los trámites de expulsión en los casos que lo ameriten, parecen el necesario comienzo de un esfuerzo de largo aliento.