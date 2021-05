Patentes y vacuna Covid: polémico anuncio de EEUU

Editorial

l gobierno de Estados Unidos anunció que apoyará ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) la petición de cerca de un centenar de países para suspender temporalmente las patentes que protegen la propiedad intelectual de las grandes empresas, de todo el mundo, que han desarrollado vacunas contra el Covid-19.

La decisión estadounidense es controvertida no sólo desde la perspectiva clave de la propiedad intelectual, sino también del propio combate mundial contra la pandemia, al que pretende fortalecer.

Por un lado, el consenso es transversal en cuanto a que un efectivo sistema de protección internacional de la propiedad intelectual -y los incentivos que entrega- fue un pilar esencial para el extraordinario proceso de innovación y desarrollo que permitió contar con una vacuna contra el coronavirus en tiempo récord. Debilitarlo -porque a eso equivale una suspensión de las patentes, aún temporal- podría ser muy contraproducente hacia el futuro.

Por otra parte, tras la comprensible preocupación por la escasez de vacunas en muchos países poco desarrollados no hay, en lo esencial, un problema de patentes inaccesibles, sino otro tipo de barreras comerciales y no comerciales. Por ejemplo, una capacidad de producción ya bastante exigida, pero también decisiones administrativas de no exportar dosis para privilegiar la demanda local, o diversos cuellos de botella en las cadenas de abastecimiento, entre otros obstáculos.

El alivio rápido que se busca tampoco parece probable por esta vía. La aprobación de la medida en la OMC es de por sí dudosa, pues requiere un consenso que se avizora difícil, como ya adelanta la oposición de la Unión Europea. Pero además, incluso de aprobarse ello no acarrearía un aumento de la producción de vacunas en el corto plazo, por razones científicas y logísticas, y sí plantearía posibles riesgos de calidad y seguridad.

Así, por ahora el anuncio estadounidense parece una arriesgada maniobra de diplomacia pública, más que una solución concreta a la baja disponibilidad de vacunas en muchas partes.