Penoso desaire al Presidente de Brasil

Editorial

a pública negativa de los jefes de la Cámara de Diputados y del Senado a participar en un almuerzo con el Presidente de Brasil, al que habían sido invitados por el Presidente Piñera, es lamentable desde varios puntos de vista.

Desde luego, porque fue un innecesario gesto inamistoso hacia el gobernante democrático de una nación amiga e importante socio comercial, que además es la mayor economía de América Latina y un influyente actor geopolítico mundial. Ni Jair Bolsonaro ni su gobierno han hecho nada que amerite el rechazo de quienes representan y dirigen al Poder Legislativo de nuestro país. Que las razones esgrimidas sean diferencias políticas con el Mandatario brasileño agrava la falta, porque demuestra que ambos parlamentarios chilenos confunden su función institucional como jefes de ambas cámaras (motivo de la invitación) y su rol como políticos de oposición.

Argüir que la asistencia al almuerzo no es “obligatoria” porque se trata de una visita oficial, pero no de Estado, parece una pobre excusa para el uso político de una materia de relaciones exteriores, un área donde debe prevalecer el interés nacional por sobre las legítimas agendas de política interna.

La decisión se busca justificar, además, como repudio de los parlamentarios opositores a un líder que hizo bochornosas y condenables declaraciones durante su campaña electoral. Sin embargo, el argumento de que el discurso de Bolsonaro puede igualarse a falta de democracia en su país no se sostiene, pues no hay evidencia de que el Presidente brasileño esté saliéndose del cauce institucional. Es preocupante que el estándar para expresar condena se fije en las palabras y no en las acciones, sobre todo cuando ésa no ha sido la actitud adoptada con otros gobernantes en el pasado.

Por último, parece inconveniente que los recién asumidos titulares de la Cámara y el Senado inicien sus mandatos tensionando gratuitamente las relaciones con el Ejecutivo en un año legislativo en que, como coinciden todos los sectores, la voluntad de diálogo y entendimiento será crucial.