Primarias: Chile pone límites

Editorial

Aunque los resultados de la votación de ayer ameritan mucho más análisis en los días que vienen en términos del ajedrez político que viene de cara a la conformación del próximo Ejecutivo y Legislativo, hay un punto claro. Chile no quiere ser un país gobernado por un comunista, con toda la propuesta programática y valórica que eso conlleva.La diferencia entre los candidatos de la izquierda Gabriel Boric y Daniel Jadue muestra que hay una fuerza política que quiere cambios al actual esquema del país, sin duda, pero no para alinearse con fórmulas fracasadas en una larga lista de países en la historia. Las propuestas del Partido Comunista en esta campaña -incluyendo las complejas declaraciones con respecto a la libertad de prensa- no lograron permear en un Chile que quiere reformas pero dentro de límites que tienen que ver con la libertad, la iniciativa privada y un rol del Estado más moderno que lo planteado por el candidato Jadue. Y un punto es importante. El tono agresivo fue claramente repelido por los chilenos. La construcción de país se centra en buenas políticas públicas, pero también sin duda en un diálogo constructivo hacia un Chile sin caricaturas excluyentes. Vienen meses con escenarios muy abiertos en términos de candidaturas de cara a las presidenciales finales, pero la clave es que sea dentro de marcos democráticos y con un acento claro en la recuperación económica que requiere un país golpeado fuerte por el estallido social y la pandemia. El programa de los candidatos hacia la recta final debe proponer un sueño país basado en bases sólidas de diálogo, crecimiento y espacio para que los ciudadanos puedan cada uno avanzar en sus proyectos de vida. Desde mañana, un enorme desafío para Sebastián Sichel desde su independencia dentro del pacto de Vamos Chile para configurar un comando competitivo y para la centro izquierda de tomar definiciones con respecto a la representación de Gabriel Boric y la potencial candidatura de la democratacristiana Yasna Provoste. Pero hoy Chile dio señales claras de límites y ese marco es clave de ser considerado en los meses que vienen.