¿Puede Chile perder el investment grade?

Editorial

l ESE Business School de la Universidad de los Andes convocó a tres economistas, vinculados a distintas visiones políticas, para conocer su mirada respecto del fuerte deterioro fiscal que enfrenta el país y sus consecuencias.

Los tres coincidieron en que la trayectoria actual del déficit es insostenible y que sería positivo que, efectivamente, la Ley de Presupuestos 2022 retirara el fuerte impulso transitorio que significó la política del Ingreso Familiar de Emergencia, es decir, una disminución del gasto de 22, 5% real respecto de lo que se ejecutará este año. Lamentablemente, las opiniones del mundo político son mucho menos drásticas en este ámbito, existiendo bastante presión de la oposición para un gasto más expansivo.

Otro punto en el que hubo consenso fue la necesidad de cerrar la brecha de gasto público, aunque hay diferencias evidentes en el cómo hacerlo. Un camino propuesto es un alza significativa de la carga tributaria, que además permite satisfacer las fuertes presiones por más gasto social que existen actualmente; un ex ministro de Hacienda se mostró muy preocupado por lo que viene en materia fiscal, donde un gran problema es lo extremo de las propuestas que existen actualmente, de importantes alzas tributarias y de gasto fiscal por un lado, junto con reducciones de impuestos y de gasto por otro, cuando parece bastante evidente que ninguna de las dos posturas es viable desde el punto de vista político y económico.

Se planteó también que el consenso sobre la responsabilidad fiscal, lamentablemente, se ha perdido, lo que significa que a pesar de que no es algo inminente, efectivamente existe riesgo de que Chile pierda su grado de inversión. Por último, según otra mirada, no es improbable que el país caiga en una trayectoria de deuda insostenible, lo que se haría efectivo si la tasa de interés de la misma se mantiene por sobre el crecimiento del PIB. Visto así, ése sería el problema principal, ya que lograr mayores tasas de crecimiento del PIB no parece ser un objetivo prioritario para el mundo político.

En materia de riesgo país, el escenario hacia adelante es complejo.