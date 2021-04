Rebaja de IVA a bienes esenciales

Editorial

a Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó una indicación, presentada por diputados oficialistas, para reducir “en forma excepcional” hasta diciembre de 2022 el IVA a los combustibles, a los productos sanitarios, a la hotelería y a los servicios ofrecidos por las empresas funerarias, desde el 19% actual a un 10%. Otra iniciativa propone rebajar el IVA a 4% para bienes considerados “esenciales” (pan, harina, huevos, leche, quesos, frutas, verduras, cereales y otros).

Propuestas de este tipo, que parecen muy lógicas y tienen aceptación en la población, a menudo acarrean problemas que las convierten en muy malas políticas públicas. Uno de ellos es la discriminación: ¿quién define qué bien o servicio es esencial o no? El proyecto enumera un listado acotado, una decisión arbitraria. ¿Por qué esos productos y no otros? ¿Por qué no incluir bienes y servicios de carácter no alimenticio? Lo prioritario para cada familia puede ser diferente.

Por otro lado, la experiencia sugiere que es alta la probabilidad de que estos cambios transitorios terminen siendo permanentes.

Más aun, la disminución de los precios en este tipo de productos se traduce en un castigo para todos los bienes y servicios excluidos, ya que se genera un incentivo natural a la demanda por los productos favorecidos, en desmedro de todos los demás. La evidencia muestra que cuando se aplican tasas de impuestos diferenciadas, se genera una gran presión de los sectores excluidos para formar parte del primer grupo, y esto beneficia a los grupos con mayor poder de influencia.

El impacto distributivo de una medida de este tipo también es discutible. Aún tratándose de productos de primera necesidad para los sectores de menores ingresos, el volumen de consumo en los bienes favorecidos con menos IVA tiende a ser más alto en los estratos de ingresos superiores, que finalmente serán los más beneficiados.

Lo que corresponde es estudiar una reforma tributaria desde una perspectiva global, no con ajustes parciales que harían perder coherencia al sistema como un todo, con perjuicios para su eficiencia y equidad.