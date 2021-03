Regulación laboral en la era uber

Editorial

s innegable que, considerada como antecedente, la nueva regulación laboral implementada en el Reino Unido para plataformas tecnológicas como Uber contiene disposiciones que, hasta hace muy poco tiempo, habrían sido impensables en esa discusión en cualquier país. Empezando por la aceptación de que efectivamente existe un vínculo laboral entre esas compañías y sus conductores que requiere ser regulado, por lo cual estos serán “trabajadores” de la empresa a ojos de la ley británica y no “contratistas independientes” o “colaboradores”.

Entre las consecuencias de ese cambio de fondo en el enfoque del regulador está que los trabajadores reciban salario mínimo, vacaciones pagadas y previsión social, precisamente el tipo de beneficios asociados hasta ahora al empleo en la economía “real”, y que las empresas de la economía digital estimaban improcedentes para sus modelos de negocio y esquemas de funcionamiento.

El ejemplo del Reino Unido no demuestra que ésta última fuera una concepción equivocada per se, sino que es inconveniente -incluso peligroso- asumir posturas taxativas en un tipo de discusión tan sujeto a cambios como las tecnologías que sustentan a muchas importantes industrias de la nueva economía, ya sea en el transporte como en el alquiler de propiedades, las finanzas digitales o la educación remota, entre otras. La naturaleza del trabajo está cambiando.

Por otro lado, el británico -por distintas razones- es un antecedente sin duda importante y que no se puede desconocer, pero no necesariamente significa que sea aplicable en forma automática a otras realidades, por ejemplo la chilena, donde el Congreso tramita dos proyectos que abordan esta materia. Al respecto, importa precisar que más que “laboralizar” la relación de los conductores y las plataformas, lo que puede ser el enfoque correcto o no, es clave atender al caso concreto del mercado chileno y a los desafíos que enfrenta, para así apuntar a una legislación que, en nuestro país, proteja tanto a los trabajadores como a sus fuentes de trabajo.