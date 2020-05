Respuesta a la crisis: información en mano

Editorial

l Gobierno ha anunciado y ya ha puesto en práctica una serie de medidas para ir en ayuda tanto de trabajadores como de empresas en medio de las estrecheces económicas que está imponiendo la emergencia sanitaria. A estas alturas aún es imposible calibrar con certeza cuán efectivas sean estas medidas —y sin duda algunas de ellas deberán ser modificadas e incluso descartadas en función de cuáles sean los resultados—, pero precisamente la capacidad de conocer su estado de avance y de medir sus efectos será clave para el buen funcionamiento de todo el conjunto de políticas desplegadas.

En otras palabras, contar con información actualizada y detallada es crucial, especialmente en tiempos de crisis, para sopesar e implementar respuestas. Nuestra edición de hoy entrega datos relevantes consignados ante el Congreso por el titular de la Comisión para el Mercado Financiero sobre distintos aspectos de la política de créditos con garantía estatal que se encuentra impulsando el Gobierno, como cantidad de solicitudes, aprobaciones y rechazos, desglosados por entidad bancaria, entre otras variables cuantitativas.

Esa información no sólo es valiosa, sino indispensable. Y no lo es solamente para quienes entregan, reciben o procesan los créditos y otras ayudas, sino también de cara a la ciudadanía, que sólo de esta manera puede hacerse una idea del alcance y la efectividad de las estrategias para hacer frente a la crisis provocada por la pandemia. Así como en el aspecto sanitario es clave tener estadísticas certeras y al día en materia de contagios, recuperaciones, decesos, etc., en la dimensión económica se necesita la misma cantidad, calidad y oportunidad de la información.

Esto es sin duda una responsabilidad ineludible —y un desafío— para el Estado, pero también lo es para los agentes privados involucrados en dichas estrategias, en particular la banca, que jugará un rol fundamental en los esfuerzos para sostener a miles de empresas y personas durante esta emergencia.