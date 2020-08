Retorno laboral “paso a paso”

Editorial

l ministro de Salud y el subsecretario del Trabajo entregaron ayer detalles del protocolo “Paso a Paso laboral”, una suerte de guía con para las empresas y sus trabajadores —siempre que no estén bajo cuarentena y hayan pasado al modo de transición— con recomendaciones para un retorno seguro a las distintas modalidades de trabajo presencial. Más que de un cronograma general para retomar las actividades productivas, entonces, se trata de plantear algunos criterios para reducir el riesgo de contagio y procurar que se respeten los derechos de los trabajadores.

La medida tiene por objeto ir generando condiciones para que comience la ansiada e indispensable reactivación de la economía, algo que no será posible mientras todas las formas de empleo —tanto formales como informales—, continúen restringidas por el confinamiento sanitario. Este es un objetivo que comparten el Gobierno, las empresas, los trabajadores y sus familias, por tanto es bienvenido el interés por estimular el retorno a las actividades laborales, desde luego en un marco que ponga en primer plano la seguridad de las personas. Así lo expresó la autoridad de Trabajo: “Como gobierno nuestro foco prioritario es la salud de los trabajadores”.

Esta estrategia no ha concitado un consenso universal, ni en el mundo político ni en el científico. Esto tal vez era esperable, dado lo controvertida que puede ser esta materia por muchos motivos, pero aun así debe recalcarse que el éxito de ésta y otras iniciativas para volver a una relativa normalidad se verá por sus resultados, no por sus intenciones. El regreso progresivo al ámbito laboral deberá ser observado y evaluado minuciosamente, y de haber señales de riesgo sanitario es preciso que exista la flexibilidad para corregir sobre la marcha lo que no funcione, o para dar marcha atrás si fuera necesario.

Por otra parte, este es un desafío complejo para todos los países golpeados por el Covid-19, de modo que la experiencia comparada será también un aporte clave para enfrentarlo.