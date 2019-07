Tres reflexiones que plantea el caso Essal

Editorial

a reciente crisis sanitaria por la que atravesó Osorno, que por 11 días sufrió un corte de agua que afectó a más de 50 mil hogares, ha dejado expuestas las falencias operativas de la empresa Essal. Ello, sumado a los errores que cometió en su manejo de la situación, ha motivado que distintos actores soliciten que sea caducada la concesión de la sanitaria, una posibilidad que el propio gobierno ha dejado entrever, aunque en rigor no sea resorte suyo adoptar esa decisión.

Las faltas que pudo haber cometido la empresa deben, desde luego, determinarse con precisión y ser sancionadas como corresponda. Pero junto con ello, el caso plantea al menos tres reflexiones de fondo que Diario Financiero propone a sus lectores abordar a partir de hoy en tres días sucesivos, a través de la opinión de columnistas invitados.

La primera de ellas —que abordan en esta edición la Fundación Chile21 y Libertad y Desarrollo— tiene que ver con el marco normativo que rige a las empresas sanitarias. Hoy en manos de actores privados, y no del Estado, estas empresas están especialmente en la polémica tras lo sucedido en Osorno. Eso justifica un análisis desapasionado y desideologizado de la regulación del sector, pero sin desconocer sus evidentes buenos resultados ni las desventajas que implica un modelo público.

Por otro lado, también cabe reflexionar sobre la autonomía con la efectivamente puede operar el organismo fiscalizador, en este caso, la Superintendencia de Servicios Sanitarios. En particular cuando el Ejecutivo asume públicamente una postura, se vuelve al menos incómodo, cuando no políticamente complejo, que un ente estatal no aparezca en total sintonía. Quizás es hora de pensar en una autonomía más completa para estas instituciones clave.

Finalmente, llama la atención la rapidez y facilidad con las que una crisis provoca una respuesta de tipo legislativo, lo que prolonga una conocida tendencia nacional a ver en la ley la primera y mejor solución a problemas de muy distinta índole. Esto también amerita una reflexión, pues puede ser un impedimento a evaluar alternativas que pueden ser tanto más eficientes como más eficaces.