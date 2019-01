Una sola agencia para promocionar a Chile

Editorial

l gobierno tiene planificado fusionar dos agencias que tienen como misión promocionar a nuestro país en el extranjero: la Fundación Imagen de Chile y ProChile. Si bien sus focos no son idénticos, y más bien se busca que sean complementarios, lo cierto es que hay no pocas áreas en que sus esfuerzos se duplican, por lo que hace sentido buscar maneras de eliminar redundancias. Esto, no sólo en aras de un uso más eficiente de los recursos públicos, de por sí un objetivo valorable, sino también de una mejor coordinación en materia de comercio exterior, lo que es valorado en el sector privado.

El espacio para evitar redundancias se advierte al comparar la declaración de propósitos de ambas instituciones. Imagen de Chile, creada hace 10 años en el primer gobierno de la Presidenta Bachelet, busca “promover la imagen de Chile a nivel internacional para contribuir a su competitividad a través de la gestión de la marca país”, en áreas como “cultura, deporte, exportaciones, inversiones, turismo y relaciones internacionales”. ProChile, en tanto, que este año celebrará su 45° aniversario, se encarga “de la promoción de la oferta exportable de bienes y servicios chilenos, y de contribuir al desarrollo del país, mediante la internacionalización de las empresas chilenas, la promoción de la imagen país, de la inversión extranjera y del turismo”.

Promover los atributos diferenciadores de Chile parece un objetivo más difuso —si bien no carente de valor— que apoyar nuestra oferta exportable e internacionalizar nuestras empresas. Así, es razonable que sea ProChile el que “absorba” a Imagen de Chile, especialmente considerando que el primer organismo está siendo reestructurado sustancialmente para adecuarse a las funciones de la Ley de Modernización de la Cancillería.

La efectiva promoción de nuestro comercio exterior también repercute, a la postre, en áreas no directamente vinculadas a lo económico, como la cultura y el deporte. La medida del gobierno, lejos de diluir el esfuerzo por proyectar a nuestro país en el exterior, parece encaminada a hacerlo más eficaz, a la vez que más eficiente.