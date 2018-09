New Yorker v/s The Economist

Opinión

ChileDay + discusiones tributarias + cierre salario mínimo + crisis ambiental en Quintero.

Hay semanas en que la sala de prensa del Diario Financiero se mueve como en la modalidad forward de los antiguos videos, a toda velocidad. Desde Londres, desde el Congreso y desde múltiples puntos en Chile, estamos actualizando todas las plataformas y coordinando la edición papel. Pero en todo ese correr, me gustaría resaltar un ámbito del trabajo periodístico que hoy es más importante que nunca y que fue el eje esta semana de una de las polémicas más interesantes con respecto al rol de los medios a nivel internacional.

La revista New Yorker invitó a Steve Bannon -ex estratega jefe de Trump y uno de los rostros de la ultraderecha nacionalista- a su ciclo de conferencias de otoño. Después de fuertes críticas de lectores, de otros invitados y de su propio equipo periodístico, el director lo descolgó de la lista de participantes. Luego, la polémica salpicó a The Economist, que también tenía planificada una actividad con Bannon y no solamente le confirmó la invitación sino que hizo pública una declaración firme de su editor jefe defendiendo la decisión.

"El señor Bannon representa un visión de mundo que es antiética para los valores liberales que The Economist siempre ha abrazado. Le pedimos que fuera parte (del encuentro) porque su populismo nacionalista tiene graves consecuencias para la política hoy. Él ayudó a catapultar a Trump a la Casa Blanca y está asesorando a la derecha populista en varios países europeos... El futuro de las sociedades abiertas no se asegurará si personas que piensan igual hablan entre ellas en una cámara de eco, sino que presentando ideas e individuos de todas las posturas a un riguroso cuestionario y debate". (La declaración completa la pueden ver aquí )

El rol de los medios en generar discusiones de buen nivel no puede debilitarse por la presión de las redes sociales, ni la tiranía de lo políticamente correcto. Los equipos periodísticos deben, como dice el editor jefe de The Economist, evaluar que quienes presentan a su público son relevantes en cambiar los rumbos de nuestras sociedades y segundo, enfrentarlos con seriedad informativa y respeto. Finalmente, esto es parte del pacto social con nuestros lectores en el sentido que no los aislaremos de las conversaciones importantes aunque el camino para llegar a ellas no sea el más popular.

Les dejo esta semana algunas muy buenas entrevistas en profundidad que hemos realizado estos últimos días. Les cuento, además, que desde el lunes tendremos todos los días una serie de reportajes a 10 años de la crisis subprime.

