Chilewood: el plan de Screen Capital para fomentar la producción audiovisual

Reportajes

Este fondo de inversión privado con una línea de crédito de Corfo aspira a llevarse un porcentaje de las millonarias ganancias de la industria de las plataformas vía streaming con producción local.



03 BAJADA:

04 TEXTO: Por Claudia RIvas A.

El término de año fue de película para la administradora de fondos de inversión chilena Screen Capital. El 27 de diciembre Corfo le aprobó un fondo de $350.000 UF, el más alto al que se puede optar en esta área, lo que le permitirá lanzar en marzo un fondo de venture capital por US$ 20 millones, orientado al entretenimiento y destinado básicamente al desarrollo -producción, coproducción y postproducción- de contenidos audiovisuales para plataformas vía streaming, lo que tiene muy entusiasmadas a sus fundadoras Joyce Zylberberg y Tatiana Emden –asociadas con Edgar Spielmann, el primer director ejecutivo y Fundador de Fundación País Digital y exvicepresidente Ejecutivo y COO de Fox Networks Group en Latinoamérica-, ya que esta industria genera entre US$2 y US$ 3 trillones anualmente a nivel mundial y va en ascenso.

El modelo de negocios por el que está apostando Screen Capital, que se basa en el concepto de crear contenidos locales para distribuirlos a escala global, es abierto. Funciona en base a las mejores oportunidades que ofrece el mercado en proyectos que tengan un output de distribución resuelto. También es flexible, puesto que "la figura se va amoldando proyecto a proyecto. Son coproducciones más grandes, donde el fondo participa como coproductor en asociación con plataformas streaming, con otros aportes de otros coproductores que pueden ser productoras o canales de televisión", pensando en elaborar productos que sean exportables, explica Zylberberg, quien tiene la experiencia desarrollada al frente de Film Commission Chile, del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

Y se optó por buscar financiamiento en Corfo, "porque es una institución que, dentro del estamento público, tiene un bagaje que le permite entender la industria del entretenimiento". -¿La idea es crear acá para difundir hacia al resto del mundo? Porque el mercado chileno es pequeño.

-Estamos creando un motor financiero en Chile para darle un empujón a contenidos latinoamericanos, en alianza con quien hoy distribuye internacionalmente, que son principalmente las plataformas. Explica Zylberberg visiblemente entusiasmada con el proyecto que podría insertar a nuestro país en el circuito mundial de las producciones audiovisuales para plataformas streaming.

-¿Hacer productos para Netflix, Amazon...?

-Hoy el principal demandante son esas plataformas, que están necesitando más contenidos regionales y locales en reemplazo de la televisión, ya sea abierta o por cable. Y no solo va a ser Netflix, sino también sus competencias, que van sumando la necesidad de tener contenidos propios y regionales donde la gente se identifique, profundiza Emden, quien se desempeñó por más de ocho años en gestión y administración del Fondo de Fomento Audiovisual.

La profesional añade que "nosotros estamos apostando, y lo vemos en las cifras, a que tanto el contenido chileno como el latinoamericano es cada vez más solicitado, en una demanda cada vez más creciente. Por eso el alto presupuesto que existe para la inversión en contenido".

A diciembre de 2019, según Ampere Analysis, la demanda por productos originales de Netflix ya había superado a la demanda por licencia, lo que ha abierto un enorme mercado para crear producciones locales. Ya que, según agrega Joyce, el fenómeno se está replicando en toda América Latina. "Al final, cuando estas plataformas establecen su vocación local, están reemplazando a la televisión; el consumo del chileno común y corriente ha migrado desde la televisión local a las plataformas internacionales y estas necesitan asegurarse suscriptores mes a mes, para eso les tienen que ofrecer sabor local".

La exdirectora de Film Commission Chile, advierte que con este fondo se está haciendo una fuerte apuesta por insertar a Chile en una industria, una cadena global de producción, de proyectos internacionales que genera entre US$ 2 y US$ 3 trillones a nivel mundial. Mientras que se proyecta que para el año 2024, solo Netflix tendrá cerca de 70 millones de suscriptores en todo el mundo, lo que abre una gran oportunidad de negocio.

Screen Capital aspira a tener un espacio de esta torta y aunque aún están en búsqueda de proyectos, calculan un rango de inversión de entre US$ 1 y US$ 2 millones, por proyecto.

Cerrar