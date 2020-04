Cuatro chilenos relatan cómo es vivir en cuarentena en Nueva York

Reportajes

La Gran Manzana es la ciudad de Estados Unidos más afectada por la expansión del Covid-19, con un total de 92.381 contagiados y 2.373 muertos. Sin embargo, sus ciudadanos aún no se rigen por un encierro total, ni tampoco se ha decretado toque de queda.

Rodrigo Recabarren: "El trabajo aquí se acabó"

"Acá está todo el mundo aterrado, estamos aterrados". Ese es el crudo relato de Rodrigo Recabarren, chileno que lleva once años viviendo en el barrio de Brooklyn de Nueva York. Para él, vivir en la ciudad con el mayor número de contagiados de todo Estados Unidos es algo totalmente nuevo y estresante.

Ya en su día 20 de cuarentena junto a su esposa e hijo de dos años, relata que lo único que escucha desde su ventana son ambulancias y sirenas pasando por el barrio de Prospect-Lefferts Gardens.

Rodrigo es músico, y al igual que casi todos los artistas de la ciudad, ha visto su trabajo e ingresos afectados por la llegada de la pandemia. Hasta hace poco más de un mes tocaba en los principales clubes de jazz de la ciudad e iba a giras por Europa. Hoy, la situación cambió radicalmente.

"El trabajo se acabó. Yo tenía cosas programadas hasta septiembre, octubre. A fin de mes tenía una gira, y ahora tenía conciertos durante todo el mes en distintos lugares de Nueva York", señala.

Pese a esta situación, encontró una solución alternativa al realizar clases particulares de batería vía online y ya cuenta con algunos alumnos que siguen las instrucciones desde sus hogares. Sin embargo, ni siquiera esto lo logra alejar unos minutos de la realidad que están viviendo. Cuenta que ya no ve noticias y que mañana (ayer) será el día en que irá al supermercado a comprar comida para tres semanas.

Carolina Caroca: "La gente está saliendo igual"

Carolina Caroca es una de las chilenas que están en cuarentena en la Gran Manzana. Lleva casi un año viviendo al norte de Nueva York y trabaja como profesora en un colegio público. Se hizo conocida en la red social Twitter por compartir lo mismo que les envía a sus apoderados durante este período de cuarentena: diversos PDF con más de 160 actividades que los niños pueden hacer en sus casas, además de guías que se pueden imprimir.

Cuenta que en Nueva York no existe ninguna orden ni federal ni estatal obligatoria para que los neoyorquinos se queden en sus casas, sino que son sólo recomendaciones preventivas.

"Es lo que está pidiendo el gobernador Andrew Cuomo, incluso más que el presidente Trump, que salgamos a lo que sea estrictamente necesario, ya sea compras, sacar a los perros, aunque sí se puede hacer deporte", relata.

Sobre esto, indica que lo que más le impactó fue ver la llegada del buque hospital USNS Comfort a la bahía de Nueva York este lunes, ya que se aglomeró un gran número de personas en el muelle para ver su arribo. "La gente sale igual, y lo más preocupante es lo que pasó ayer con la llegada de este barco, donde la distancia social no existió", señala.

Carolina confiesa que lo que más teme en este período es la incertidumbre. "Provoca miedo el contagiarte y no saber cómo va a reaccionar tu cuerpo con el virus. Esa incertidumbre da miedo".

Guillermo y Sofía: "Ya no caben los muertos"

Guillermo Montecinos y su pareja Sofía Suazo vienen llegando de dar un paseo por su barrio en Brooklyn. Dicen que necesitaban despejarse de la cuarentena preventiva pero no lo lograron. Cuando iban de vuelta y pasaron por fuera de un hospital, lo primero que vieron fue un camión de frigoríficos destinado para guardar cuerpos de fallecidos por Covid-19. "Ya no caben los muertos, tienen un frigorífico gigante con una rampa para poner a los muertos que no caben en la morgue", relata Sofía.

Dicen que la reacción de las autoridades frente a la pandemia fue muy lenta y que el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo ha sido cauteloso respecto a declarar una cuarentena total. Guillermo explica que "de lo primero que se habló fue del Shelter in place, que es un término que se ocupa cuando existe un tiroteo. Él estuvo muy reticente a usar ese término porque no quería generar pánico, entonces, ha atrasado la decisión de declarar una cuarentena total. No sé si vaya a pasar, quizás en algún momento lo hará porque la velocidad en que se multiplican los casos no ha parado".

Sofía y Guillermo no descartan volver a Chile ya que los costos de vivir en la Gran Manzana son altos. La situación se volvió más compleja porque ella perdió su trabajo en una empresa de eventos. "Perdí mi trabajo por el coronavirus. Todos los eventos sociales se cayeron y tuvieron que posponer mi contrato. No es que me despidieran, sino que no hay clientes. Entonces, no había forma de mantener ese rol", dice.