Economista José Gabriel Palma: El teórico detrás del rechazo al TPP-11

Doctor en Economía de la Universidad de Oxford ha expuesto ya dos veces en el Senado para explicar por qué se opone al Acuerdo.

El economista José Gabriel Palma (71) fue invitado por el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, José Miguel Insulza -con quien se conoce hace años-, a exponer su posición sobre el Acuerdo de Asociación Transpacífico, más conocido como TPP-11.

Allí se encontró con un antiguo conocido, el senador Ricardo Lagos Weber (PPD), de quien fue tutor mientras el parlamentario cursaba su doctorado en Cambridge.

Más de una década después, tutor y discípulo están en trincheras totalmente opuestas, ya que Lagos Weber es un acérrimo defensor del tratado, mientras que Palma se ha transformado en uno de sus principales detractores.

Radicado hace más de 40 años fuera de Chile, Palma es padre de tres hijos que se dedican al arte y está casado con una sicoanalista brasileña. Doctor en Economía de la Universidad de Oxford y en Ciencia Política de la Universidad de Sussex, y profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de Cambridge y de la Universidad de Santiago en Chile, se ha convertido sin proponérselo, en el teórico tras el rechazo al TPP-11 en nuestro país. Pero uno serio, subrayan los senadores que tuvieron ocasión de escuchar sus exposiciones en el Congreso el martes 14 y miércoles 22 de mayo.

Este capitalino de nacimiento, formado en el Verbo Divino, primero, y luego en la Universidad Católica, se ha especializado en el estudio de la desigualdad e inspiró el llamado "coeficiente Palma" para medirla, índice alternativo al ya tradicional Gini, no se opone per sé a todos los tratados de libre comercio. Muy por el contrario, ha señalado que, "en general", no tiene problemas con este tipo de acuerdos, "siempre que se trate de eso, y que estén bien diseñados para el desarrollo nacional".

Su principal argumento para oponerse al TPP-11 es que, a su modo de ver, uno de los objetivos del acuerdo es darle garantías a las empresas multinacionales (incluidas las empresas chilenas internacionalizadas) contra cualquier tipo de cambio, "por razonable y democrático" que sea el cambio, "incluido lo que ahora se pasa a llamar expropiación indirecta". La expropiación indirecta, argumenta Palma, se define como garantías contra cualquier interferencia -que según él podría ser un cambio en las políticas públicas o un nuevo rol de alguna entidad pública- "que pueda afectar las expectativas inequívocas y razonables del retorno a la inversión".

"Le ha dado peso y densidad a la discusión", opinaron varios senadores tras sus exposiciones en la comisión. Entre otras cosas, porque se distancia de algunos políticos que habrían teñido ideológicamente sus posturas.

"Es una persona bien respetada en los círculos que se oponen al TPP-11", por lo que ya en la izquierda lo están tildando como el "ideólogo" del rechazo al TPP-11.