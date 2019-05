El informe que citó la Suprema para fallar contra Latam

Reportajes

Jorge Fantuzzi y Valentina Konow estuvieron tras el documento que usó la corte. Los mismos que analizaron la compra de Guallarauco por parte de Coca Cola y de Supermercados del Sur por SMU.

Contra todo pronóstico, la Corte Suprema selló el asunto y dejó a Latam fuera de la alianza Oneworld: "Esta corte comparte la conclusión respecto de que ninguna de las medidas propuestas por las partes y que, finalmente fueron impuestas por el TDLC, son eficaces para mitigar los riesgos de las operaciones consultadas". Con esta frase, el principal tribunal del país desechó la posibilidad de que la aerolínea formara una alianza comercial –Joint Business Agreement, JBA- junto a sus competidoras Iberia, British Airways y American Airlines.

La corte llegó a esa conclusión, en parte, tras citar extensamente y en más de una ocasión el informe realizado por los economistas de la UC Jorge Fantuzzi Majlis (35 años) y Valentina Konow Vial (35 años), de FK Economics.

La misma consultora que días antes proveyó el sustento teórico y económico para que la Corte Suprema fallara contra VTR –dando vuelta la sentencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, TDLC- por abuso de posición dominante contra TVI Filmocentro y sacar de su parrilla canales de TVI como Vía X y ARTV.

Chicago y el profesor

Al análisis de FK Economics, Latam retrucó con dos informes de grandes consultoras internacionales. Uno de ellos realizado por la estadounidense Compass Lexecon y liderado por Dennis Carlton, quien fuera profesor del propio Fantuzzi en la Universidad de Chicago entre 2014 y 2016, mientras el chileno cursaba un máster en Políticas Públicas en esa casa de estudios.

Aunque esta vez estuvieron en bandos opuestos y terminó primando la posición del alumno, ambos economistas siguen intercambiando opiniones sobre distintos casos.

Fantuzzi se ha especializado en el ámbito de la libre competencia, desde que en 2008 ingresó al TDLC como analista económico. Ahí se percató de que los informes que llegaban para sustentar los argumentos de las distintas empresas solían ser abstractos y "no ayudaban a resolver los casos".

Con esta idea dándole vueltas, en 2010 se sumó al equipo del entonces ministro Felipe Kast donde se reencontró con su excompañera de la UC Valentina Konow, que antes había trabajado en Econsult especializándose en valorización de empresas.

Los dos unieron fuerzas y en 2012 se independizaron para crear una consultora que se dedicara a la realización de informes económicos independientes para ser usados en juicios y arbitrajes.

El primer caso que vieron fue el de SMU, propietaria de Unimarc. SMU tuvo que pedir permiso al TDLC para adquirir Supermercados del Sur y FK Economics estimó las eficiencias de la operación. Se aprobó con condiciones. Posteriormente trabajaron en la compra de Guallarauco por parte de Coca Cola. La FNE también aprobó la adquisición.

Hoy están abocados a preparar un informe encargado por BICE en un caso en que varios bancos acusan a BancoEstado por discriminación arbitraria, porque éste último le cobra cargos más altos a los bancos más pequeños por transferencias electrónicas.

La credibilidad, aseguran, es su mayor activo. Alguna vez les ha pasado que un abogado ha pedido un informe que diga que no hubo colusión o que determine que el perjuicio fue de varios millones de dólares. "Obviamente la respuesta es no", explican. FK Economics se limita a hacer el informe económico. Y si finalmente no llegan a la misma conclusión que los abogados buscan es otra historia. "Nos ha pasado que el cliente determina que el informe no le sirve y no lo usa. Nosotros no podemos vender nuestra opinión, eso mata la credibilidad".

Las razones de FK Economics: Por qué no

El principal argumento que usaron las aerolíneas para que la autoridad aprobara el JBA de Latam con British, American e Iberia, fue que las eficiencias eran tantas, que bajarían los precios para el consumidor.

Pero el informe de Fantuzzi y Konow apuntó en otra dirección. "Nuestro argumento fue que esos mercados son radicalmente distintos al chileno: Primero porque son muy grandes y tienen espacio para muchas más aerolíneas. Segundo, esos mercados con tantos competidores están mucho menos concentrados. Tercero, esos mercados son tan amplios que se da competencia entre JBAs. En EEUU hay ocho JBAs. En Chile iba a haber uno. Hicimos un estudio técnico e independiente y llegamos a la conclusión de que éste no sería beneficioso".