Las definiciones de Monsieur Truchot“

Reportajes

El francés que fundó Ipsos en 1975, y que hoy es CEO de la empresa global de investigación de mercado, visitó Chile y compartió su mirada sobre Trump, las encuestas y los chalecos amarillos.

El francés Didier Truchot ha dedicado más de medio siglo a investigar a la sociedad y sus mercados. Comenzó su carrera en 1968, en el Instituto Francés de Opinión Pública y siete años después fundó Ipsos.

Hoy como CEO, Truchot está empeñado en preparar a Ipsos para el futuro. El plan de transformación comenzado en 2015, está en su segunda etapa: Total Understanding (Comprensión Total). Este incluye la inversión en nueva tecnología y la oferta de nuevos servicios a sus clientes, con foco en análisis de datos.

Las millonarias adquisiciones de cuatro divisiones globales de Gfk y de Synthesio (análisis de redes sociales) se enmarcan en este plan. Tras la operación con Gfk, Ipsos se convirtió en el principal actor de la investigación de mercado en Chile, con un 30% de participación, afirma su country manager, Jorge López.

La apuesta de Truchot, quien en noviembre pasado prometió a los accionistas de Ipsos duplicar el negocio en siete años, parece dar resultado. En el primer trimestre, Ipsos reportó un récord en sus ingresos, con 422 millones de euros, equivalente a un alza de 15% anual. Los inversionistas también parecen satisfechos, y el precio de la acción ha subido 8,8% desde el lanzamiento del “plan reconquista”, como lo bautizó Le Monde.

Latinoamérica es la región más débil del grupo, pero la operación en Chile está creciendo en torno a un 3% anual. Truchot estuvo recientemente en el país, para acelerar la aplicación de su programa de transformación para la operación local.

Con Ipsos presente en 90 países, el fundador y CEO de Ipsos está en una posición privilegiada para identificar las tendencias en la sociedad. ¿Cómo está cambiando el mundo según Truchot?

Encuestas políticas

“Las encuestas políticas son más válidas de lo que han sido hasta ahora… Hay solo una pregunta importante en estas encuestas: ¿Quién va a ir a votar? Si sabes quién va a ir, sabes cómo votará, cuál será el resultado de la elección. Nuestros pronósticos en esta última elección en Francia fueron acertados, porque sabíamos quiénes irían a votar”.

Tendencia global

“Veo que hay una creciente desconfianza en las instituciones, en las organizaciones, en los políticos, en las empresas… No es cierto en todos los países, pero sí en la mayoría. Los ciudadanos no creen en los políticos o instituciones de donde están viviendo. Esto lleva a un alto nivel de descontento, y a cierto retiro. La gente se está retirando, se está concentrando en su universo privado… No creen que sus representantes políticos sean buenos, justos, inteligentes o cercanos”.

Un buen político

“Los dos líderes más populares en el mundo son Pedro Sánchez y Donald Trump, con un 40%-45%. En el caso de Trump es un nivel muy alto, si se considera que fue electo por la minoría de los votantes. ¿Por qué es popular? Cuando eres capaz de hacer lo que prometiste eres percibido como mejor político, contrario a cuando comienzas a buscar excusas para no cumplir lo que dijiste que harías”.

Redes sociales

“Es cierto que se puede producir mucha desinformación, pero también mucha información verdadera. Por ejemplo, en el movimiento de los chalecos amarillos hubo denuncias de la represión policial y estas denuncias fueron posibles por el uso de redes sociales”.

“Estas redes sociales están aquí, no van a desaparecer. Creo que sería muy malo para la sociedad si tratamos de limitarlas, excepto por la difusión de ideas como racismo, pero aparte de eso creo que hay que entender que permiten tener personas más informadas”.

Buenas empresas

“Las empresas están sintiendo la necesidad de actuar como buenos ciudadanos, hay más inversión en responsabilidad social. Las empresas no pueden ignorar los desafíos de un mundo cambiante, primero porque son parte de ese mundo, segundo por el impacto positivo que esto tiene internamente. Los empleados, los proveedores y socios de estas empresas valoran ser parte de organizaciones que no solo buscan hacer dinero, sino también actuar como buenos ciudadanos. Además, las empresas saben que en un mundo que es más abierto, si cometen un error puede impactarlos de forma negativa”.

Chalecos Amarillos

“En las primeras 10-12 semanas, el movimiento fue entendido y respaldado por la mayoría de la ciudadanía. De alguna forma, dejó en evidencia cómo mucha gente queda fuera del sistema y cómo deberían ser escuchados con más atención. Es algo, quizás, muy francés, por el peso que tiene la idea de igualdad en el país. El apoyo ha bajado, pero ha planteado preguntas sobre cómo puede nuestra sociedad ser más abierta, más justa”.

Protestas por donaciones

“Eso es muy francés. En Francia no nos gusta la gente rica o no nos gusta que muestren lo ricos que son. Por supuesto, cuando alguien dice voy a donar millones para Notre Dame, la cifra pareció tan enorme… Pero se olvida que las donaciones les ahorraron millones a los contribuyentes, porque Notre Dame le pertenece al Estado”.

Reformas pendientes

“(Emmanuel Macron) va por el tercero de sus cinco años de gobierno. Es cierto es que el volumen de reformas que se ha realizado es bastante limitado. Se anunciaron muchas, pero no se han concretado todavía. Uno de los desafíos es que, debido a la debilidad de las autoridades, no se ha logrado el apoyo de la mayoría de los ciudadanos en comprender que tenemos que hacer reformas. Lo otro es que las medidas para contener su impacto, y lograr que la ciudadanía sea más comprensiva, son costosas y no se sabe cómo se financiarán. Es difícil entender cómo se realizarán las reformas sin un nivel adecuado de apoyo político”.