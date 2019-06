Ríos: los bonistas saben que hemos trabajado de buena fe

Durante el interrogatorio, el empresario Carlos Ríos destacó su “buena relación” con los bonistas. “Ellos son claros que a mí me han incumplido. No he sido yo”, sostuvo.

El socio de Alsacia añadió: “Y nos siguen apoyando, ¿en qué sentido? Nunca olviden que ellos tienen garantías reales, porque no las han ejecutado, porque nos quieren apoyar, ellos creen en nosotros, ellos saben que hemos trabajado de buena fe”.

Ríos destacó la extensión del contrato de la concesión de Express, importante operador del Transantiago, hasta junio próximo. “(Los bonistas) lo ven con buenos ojos como decir: ‘Bueno, ahí algo vamos a seguir recuperando’”, dijo el empresario.

Según señaló, el acuerdo exige que todo lo que se genere por extensión de contratos por Transantiago va para los bonistas. “Ojo, el crédito exige que todo lo que se siga operando yo tenga prioridad de pago hacia ellos. O sea, yo no puedo hacer nada ahí”, dijo en el interrogatorio.

En su calidad de testigo presentado por los demandantes, el exgerente de Alsacia, José Manuel Ferrer, explicó que la empresa tiene dos activos relevantes: los buses y cinco terminales. Sobre los primeros, dijo que tiene un valor muy bajo al tener más de un millón de kilómetros de uso. En cuanto a los terrenos, dijo que los cinco están arrendados.

Estimó que los contratos suman entre US$ 160 millones a US$ 165 millones “cuando nos descuentan los flujos de cada uno de los cinco contratos firmados”.