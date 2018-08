Tim Girven, editor de The Legal 500: “Son las propias firmas las que están estableciendo el marco de lo que es ético”

Suplementos

El editor de la publicación abordó con Diario Financiero los nuevos requerimientos de la profesión y los aspectos donde Chile está al debe en el desarrollo de gerencias legales más eficientes y rentables.

Es su segunda visita a Chile este año y tiene su agenda absolutamente copada, incluyendo entrevistas con abogados, reuniones y, lo más importante, el evento que congregará al selecto grupo de equipos y líderes de las gerencias legales más influyentes del país. En Diario Financiero no podíamos dejar pasar la oportunidad de conversar con el editor de The Legal 500 para Latinoamérica, Tim Girven, y conocer de primera fuente cómo fue hacer esta segunda guía denominada GC Powerlist Chile 2018 y sus principales conclusiones.

-¿Por qué hacer una guía con las gerencias legales?

-Así como hemos visto en estos años de qué manera se han profesionalizado las firmas y el mercado legal, también ha ido evolucionando la práctica interna. Cuando yo empecé en esta área de investigación, uno observaba más la figura de un consejero que ve algo de propiedad intelectual, de resolución de disputas y, de vez en cuando, algo estratégico, una compraventa grande, etcétera. Hoy en día eso se ha transformado totalmente, pero no lo estábamos reflejando en nuestras guías. Eso cambió hace ya más de cinco años.

-Al revisar el GC Powerlist Chile 2018 vemos que esta vez hay un reconocimiento al equipo y no al líder del equipo legal de la empresa. ¿Por qué cambia el enfoque?

-Básicamente nos dimos cuenta de que también había que reconocer y entender la relevancia del equipo, las gerencias legales son mucho más que el líder. El GC o corporate counsel -como también se denomina a los gerentes legales- es sólo el punto de partida.

-En ese sentido, ¿cuáles diría que son las nuevas habilidades que requieren los líderes de las áreas legales de las empresas?

-Requieren de todas las habilidades: la base técnica como abogado -que es el "desde"-, conciencia social y sociopolítica, altos niveles éticos, capacidades emocionales y de empatía. La habilidad de mantener una posición pese a las presiones de todo tipo, pensamiento estratégico y, sobre todo, tener la capacidad de que la gerencia legal no sea vista solamente como el departamento que siempre dice "no"... En definitiva, requieren la capacidad de probar que están con el objetivo del negocio pero siempre buscando defenderlo de los riesgos.

-Del caso chileno en particular, ¿en qué aspectos se está al debe?

-Hay un tema cultural que me parece particularmente agudo en Chile, y es la falta de inclusión y diversidad en el mundo legal, me refiero específicamente a la participación femenina. Si tomamos otras fuentes de información, como McKinsey, ellos muestran que sitios de trabajo y organizaciones que tienen diversidad e inclusión, son más productivos, eficientes y rentables, pero veo que el mercado chileno no refleja esa realidad.

-¿Cómo puede cambiar este escenario?

-No vamos a ver un cambio de la noche a la mañana, pero dado que el mercado internacional ve cómo las gerentas legales destacan por sus capacidades, ellas no necesariamente quieren como contraparte o como colega a un hombre blanco, de 55 años para arriba, de la Universidad de Chile... Si hay un paso adelante con el cual podrían cambiar las firmas y las gerencias legales, y obtener ventaja sobre sus competidores, es a través de la incorporación de más mujeres. Particularmente, más mujeres en cargos de liderazgo.

-¿Cómo debería ser ese tránsito para incorporar más mujeres?

-Primero hay que entender que la fórmula de inclusión y diversidad es rentable. Es lo que pasó algunos años atrás, después de la crisis, con el tema de cumplimiento (compliance), ahora es absolutamente demostrable que 'cumplimiento paga' y tiene sentido económico, y con ese argumento ya está ganado.

-En la vereda contraria, ¿cuáles diría que son las mayores fortalezas de los equipos legales de las empresas locales?

-Obviamente hay un mundo de negocios bastante más sofisticado y desarrollado en Chile que en otros países de la región, hay una larga cultura de financiamiento, han avanzado mucho más rápido en temas de cumplimiento y todo lo que lo rodea, por mencionar algunos aspectos.

-Pero aún así no alcanzamos el estándar de las multinacionales, al menos a juzgar por los resultados de la guía...

-La realidad es que las empresas multinacionales en Chile, con un pie en Estados Unidos y Europa, tienen un papel de liderazgo bastante más desarrollado, hay otras firmas locales y de menor tamaño que verdaderamente están atrasadas en Chile.

-Teniendo en consideración todos estos aspectos, ¿cuáles diría que son los mayores retos de las gerencias legales hoy en día?

-Es curioso, pero después de Lava Jato y Odebrecht son las propias firmas las que están estableciendo el marco de lo que es ético, las mejores prácticas, y los demás están siguiendo con más o menos voluntad estos estándares, pero estas entidades internacionales son las que arriesgan más consecuencias y sanciones de organismos regulatorios y, ciertamente, deben tener la casa en orden.

-Finalmente, ¿cómo es la nueva relación que tienen las gerencias legales con los estudios corporativos? Da la sensación de que ahí también ha habido un cambio...

-Efectivamente, ha cambiado mucho la relación, las salas de reuniones de los grandes estudios están vacías, hoy los abogados van al cliente. La relación no es tan fácil... muchas veces los propios integrantes de los equipos de las empresas vienen de las mismas empresas legales que los asesoran, o sea, se relacionan con el cliente para perder a su propia gente. Sin embargo, son carreras bastante distintas, y lo que veo es que la relación empresa y estudio debe cultivar relaciones profundas para ser capaces de manejar este tipo de temas.

