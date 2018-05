Chile tiene más de medio millón de "ninis"

360°

Según sondeo de Actitud Lab, el 63,56% de quienes no trabajan ni estudian en Chile son mujeres. Una de las causas es el embarazo adolescente que prevalece en un 63,13%.

En Chile los jóvenes entre 15 y 29 años que no trabajan ni estudian (ninis) alcanzan las 545.654 personas, según un estudio elaborado por la empresa B Actitud Lab y presentado hoy por la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa).

Esto quiere decir que el 18, 02% de la población joven es nini y viven en una de cada 12 viviendas chilenas y de este universo, unos 77 mil desertaron de la educación. Se concentran en la región Región Metropolitana (37,7%), seguida de la Región del Bío Bío (12,95%) y de Valparaíso (9,12%).

Por macrozona la zona norte concentra el 22,37% la zona centro 17,34% y la zona sur 17,40%. Por grupo socio económico el 41,07% se ubica en el D, el 32,70% en el C3, el 16,43% en el C2, el 5,83% en el E y el 3,97% en el ABC1. El 63,56% son mujeres y el 36,44% son hombres, detalla el informe.

¿Por qué son ninis?

Los ninis se caracterizan por no tener empleo, aunque el 61% se encuentra buscando uno, son jóvenes desalentados por pérdida de motivación, tienen algún familiar a cargo por discapacidad enfermedad o porque están en la cárcel.

Además son viajadores o estudian de manera autónoma o deciden no trabajar a la espera de la perfecta oportunidad de trabajo.

La falta de educación y trabajo, una salud precaria, baja seguridad social y embarazo adolescente son parte de las causas de esta problemática.

El estudio precisa que este último factor, sumado a vivir en zonas rurales y padecer alguna discapacidad asociada aumenta en un 8,5% la probabilidad de ser nini.

De aquellos ninis que no trabajan, el 24,42% de ellos no tiene con quien dejar a los niños y el 23,15% debe dedicarse a las labores del hogar, las que recaen principalmente en en género femenino. Otro 21,86% da otras razones, el 8,21% no tiene interés en trabajar y un 7,36% está enfermo o tiene una discapacidad. Solo un 0,33% no tiene con quien dejar a otro familiar y un 0,40% no tiene con quien dejar a adultos mayores.

Soluciones

La investigación plantea que incrementar el nivel educacional podría disminuir en un 2,1% de Ninis. La meta que plantea Actitud Lab es que al 2020 haya un 30% menos de Ninis.