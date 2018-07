Facebook apunta a la robótica para atraer científicos IA

360°

Está compitiendo con otras grandes empresas de tecnología para ampliar los límites de la IA y aplicar estos avances a sus productos

Facebook Inc. contratará a cinco reconocidos expertos informáticos en Estados Unidos y Europa, agregando nuevas instalaciones para reforzar su división de investigación de inteligencia artificial y centrarse en robótica y tecnologías relacionadas.

La compañía, que está compitiendo con otras grandes empresas de tecnología para ampliar los límites de la inteligencia artificial y aplicar estos avances a sus productos, dijo que contratará a investigadores en Menlo Park, California, donde tiene su sede, así como en Pittsburgh, Seattle y Londres.

La división de investigación de IA de Facebook (FAIR, por sus siglas en inglés) contratará a Jessica Hodgins y Abhinav Gupta, que actualmente son profesores en la Universidad Carnegie Mellon, en Pittsburgh, para que dirijan un nuevo laboratorio en la ciudad que se enfocará en robótica.

Facebook no ha estado a la vanguardia de la investigación robótica. Sin embargo, Yann LeCun, científico jefe de IA de Facebook, dijo que contar con un programa de robótica era esencial para reclutar a los jóvenes científicos e ingenieros más prometedores para que se unan a Facebook. "No podemos atraer a otros investigadores sin tener investigación en esta área", señaló.

Los investigadores de Facebook crearon hace poco un programa diseñado para que la IA pueda encontrar objetos dentro de su casa. Este año, la compañía de tecnología también patentó un robot que se balancea solo. LeCun dijo que Facebook actualmente usa algunos robots que ayudan a mantener algunos de sus centros de datos.

El desafío más apremiante de Facebook es usar la IA para ayudar a administrar la gran cantidad de contenido en sus plataformas. Si bien muchas empresas de tecnología, incluidas Alphabet Inc., Twitter Inc., Amazon.com Inc. y Salesforce.com Inc., han estado trabajando para lograr que las máquinas comprendan mejor el lenguaje, las mejoras en esta área se consideran particularmente importantes para Facebook, donde la proliferación de noticias falsas y propaganda extremista en su red social ha provocado una reacción popular y gubernamental en su contra.

El máximo ejecutivo de la firma, Mark Zuckerberg, dijo al Congreso de EE.UU. que a la larga la inteligencia artificial debería ayudar a controlar ese contenido, pero que la capacidad actual de las máquinas para comprender el lenguaje natural –y su contexto– actualmente es muy limitada.

La compañía dijo que contrató a Luke Zettlemoyer, experto en procesamiento de lenguaje natural de la Universidad de Washington, para que se una a su equipo de investigación de IA en Seattle. También dijo que reclutó a dos investigadores de visión artificial: Jitendra Malik, conocido científico de la Universidad de California, Berkeley, que se unió a Facebook para dirigir sus iniciativas de investigación de IA en Menlo Park; y Andrea Vedaldi, profesor asociado de la Universidad de Oxford, que se unirá al equipo de investigación de IA de Facebook en Londres.

LeCun dijo que Vedaldi formaría parte de un grupo de investigadores que trabaja en el procesamiento de lenguaje natural que Facebook adquirió el mes pasado mediante la compra de su startup con sede en Londres Bloomsbury AI. Las oficinas de Londres y Pittsburgh se suman a los cinco laboratorios existentes de FAIR en Menlo Park, Nueva York, Seattle, Montreal y París.

La intensidad de la guerra por los talentos de IA ha ayudado a impulsar los salarios de los mejores investigadores a niveles récord: algunos de los académicos más conocidos han podido obtener contratos multimillonarios por varios años. En algunos casos, las empresas de tecnología se han llevado a departamentos académicos completos, como cuando Uber contrató en 2015 a 50 investigadores, o un tercio de la fuerza laboral, del laboratorio de robótica de la Universidad Carnegie Mellon, en Pittsburgh.

LeCun dijo que trabajar en robótica era importante para explorar formas de hacer que el aprendizaje automático sea más eficiente y funcione mejor para las aplicaciones del mundo real. "Nos gustaría descubrir la manera de capacitar máquinas sin tener que hacer que interactúen con humanos durante miles de horas", dijo. "Creemos que la investigación en robótica compleja conducirá a avances allí".