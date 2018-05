¿Impuestos o incentivos? Las propuestas de la industria para apresurar la Ley REP

360°

Fijar metas a los productos específicos, sumar al sector textil e incentivar el ecodiseño de envases son las opciones desde el sector en el Día del Reciclaje.

A dos años de su promulgación y a uno de su entrada en vigencia, la Ley de Responsabilidad Extendida al Productor (REP), que obliga a fabricantes a organizar y financiar la gestión de los residuos derivados de sus productos, sigue generando controversia. La falta de metas para la recolección de determinados materiales -porque la general es elevar de 10% a 30% la tasa de reciclaje en cinco años, todavía por debajo del máximo alcanzado por Europa de 40%- y los costos asociados que podrían tener las empresas, para avanzar hacia una Economía Circular (EC), destacan entre los focos de debate.

Este último reto ha propiciado que diferentes actores postulen soluciones para que más empresas se sumen a las de productos prioritarios (aceites lubricantes, aparatos eléctricos y electrónicos, baterías, envases y embalajes, neumáticos y pilas).

“Hoy están preparados la industria minera, maderera, y la parte textil, liderado por el retail, también la industria de envases, donde hay muchas empresas, como Unilever, con productos masivos y envases, que también están yendo en la dirección de EC”, comenta Petar Ostojic, CEO de Neptuno Pumps y director Ejecutivo del Centro de Innovación y Economía Circular (CIEC).

Pero esa no es la única propuesta de parte del ecosistema. Obtener algún incentivo tributario que estimule la adherencia y cumplimiento de la ley también se ha posicionado como una opción y no se queda fuera del debate.

José Browne López, gerente general de la Cámara de la Industria del Neumático de Chile (CINC), comenta que en 2008 hicieron un acuerdo con el Consejo de Producción Limpia y diseñaron planes piloto para recolectar y reciclar neumáticos, dado el interés del gremio por revalorizar el producto, tal como ocurre en otros países de la OCDE.

“El incentivo no es el mecanismo que proponemos y tampoco está incluido en la ley. No nos parece. El concepto de responsabilidad extendida al productor, en el cual está basada esta ley en Chile, es un concepto que lleva 20 o 25 años en los países de la OCDE. Esto fue un requisito que tenemos que cumplir, como país. Es algo que está probado”, asegura Browne y añade que el modelo funciona, por lo que no es algo que se deba inventar o adicionarle beneficios tributarios o de otra índole.

Ostojic, en cambio, reconoce que si bien la innovación siempre está por sobre los estímulos de impuestos o proteccionismo, para apurar el proceso, por ejemplo, el tema de la Ley REP y una ley de EC -que contempla en primera instancia la inscripción de empresas en el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC)- para fomentar la producción local, un pequeño estímulo sería conveniente para acelerar el proceso.

“Decir que quien compra un producto chileno, cuyo ciclo de vida se cierra con fabricantes y servicio local, va a tener una reducción de impuestos, tendría que estudiarse. Yo buscaría un gesto e incluso con eso, si reduces la captación de impuestos, hay que tener claro que con eso se generan miles de puestos de trabajo, como lo está haciendo el paquete de EC que recién aprobó la comunidad europea: miles de nuevos empleos, cientos de empresas, lo que ha tenido un costo social y ambiental que sobrepasa lo que pueda dejar de reducir el impuesto”, comenta.

Incentivos al ecodiseño

Para los teóricos de la Economía Circular, la basura es un problema de diseño, ya que muchos envases de productos no pueden ser reciclados por estar mal diseñados.

Alejandro Navech, gerente general de Asociación Nacional de la Industria de Reciclaje (ANIR), propone que más allá de incentivos tributarios al reciclaje debería haberlos al ecodiseño.

“Las empresas tienen un diseño de fabricación, por ejemplo de envases de embalaje, que usan muchos materiales para un producto y en general, eso hace que todo el proceso de recolección, acopio y separación sea más costoso. Si tienes un envase monomaterial se hace mucho más fácil. Para poder apurar ese ecodiseño debería haber algún incentivo a la inversión en maquinaria o algo así”, asegura el ejecutivo.

A su propuesta se suma la aplicación de impuestos a los rellenos sanitarios. “Los productores van a querer ir a recolectar productos, pero si los productos siguen yéndose a los rellenos sanitarios nunca los van a encontrar. Tendría que haber un desinsentivo”, afirma.