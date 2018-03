La “experiencia del futuro” le pega duro a McDonald’s

360°

Los empleados están manejando más tareas en muchos casos, dicen, sin aumentos salariales o la dotación de personal adecuada.

McDonald's Corp. se ha estado actualizando con nueva tecnolo- gía, entregas, un menú renovado y retiro de productos desde sus locales. Pero la iniciativa de la cadena, denominada "Experiencia del Futuro", podría ser contra- producente. Los empleados están manejando más tareas en muchos casos, dicen, sin aumentos sala- riales o la dotación de personal adecuada.

"Agregaron muchas cosas com- plicadas", dijo un exempleado en una entrevista. Los trabajadores están dejando sus trabajos en lugar de lidiar con nuevas tecnologías y opciones de menú. El resultado: los clientes esperarán más.

Los tiempos de servicio al au- tomóvil en McDonald's subieron a 239 segundos el año pasado, más de 30 segundos más lento que en 2016, según la revista QSR. También es más lento que Burger King, Wendy's y Taco Bell.

Rotación del 150%

La rotación de personal en los restaurantes de comida rápida de Estados Unidos se incrementó en un 150%, lo que significa que un local que emplea a 20 trabajadores pasaría por 30 en un año. Esa cifra es la más alta desde que la firma de seguimiento de personal People Report comenzó a recopilar datos en 1995.

"Los restaurantes de servicio rápido están teniendo más proble- mas con las vacantes de empleos y la búsqueda de trabajadores", dijo Michael Harms, director ejecutivo de operaciones de People Report.

"Es el ritmo de trabajo, el ritmo de la tecnología y la tasa salarial más baja". McDonald's y sus franquiciados no han visto un aumento en la rotación de personal en el último año ni hay una correlación entre las nuevas iniciativas y la rotación, dijo la portavoz Terri Hickey en un comunicado enviado por correo electrónico.

"Del mismo modo en que Experiencia del Futuro moderniza la experiencia de res- taurante para nuestros clientes, también hay un enfoque en mejorar la experiencia laboral para los empleados de los restaurantes".

El máximo ejecutivo de Mc- Donald's, Steve Easterbrook, ha estado impulsando iniciativas que han ayudado a mejorar las ventas comparables, que aumentaron un 3,6% el año pasado en EEUU, pero también hicieron más difícil retener a los empleados de restaurantes en un mercado laboral ya ajustado.

"La pelota realmente está en la cancha de los trabajadores", dijo Harms. "No de los empleadores".

El año pasado, McDonald's dijo que empleaba a 235.000 personas. Cada una de esas personas generó US$ 97.000 en ingresos, en compa- ración con los US$ 65.000 del año anterior. Si bien esto podría ser un signo de una mayor eficiencia, también puede verse simplemente como exigir demasiado a una can- tidad insuficiente de empleados.