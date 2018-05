La mitad de los consumidores chilenos no compra online por no tener tarjeta de crédito

360°

De acuerdo a un sondeo de Mercado Pago y la consultora GFK, el 45% de los encuestados dio esa razón y la cifra crece en la Región Metropolitana y regiones del norte del país.

Un reciente estudio revela que las dificultades para acceder a una tarjeta de crédito es la principal barrera de quienes quieren comprar por internet, pero no consiguen hacerlo. Así lo constata una encuesta realizada por Mercado Pago y la consultora GFK que reveló que un 45% de los consumidores que no habían comprado online lo atribuyeron a no tener una tarjeta de crédito para procesar los pagos.

Hay importantes diferencias entre regiones pues en el sur del país (IX, X, XIV, XI y XII) sólo un 33% dice no poder comprar por falta de una tarjeta de crédito, la cifra sube a 49,6% en la Región Metropolitana y a 48% en las regiones del Norte (I, II, III y XV).

El resultado es concordante con las cifras de penetración de las tarjetas de crédito de la Superintendencia de Bancos a Instituciones Financieras. Sólo un 34% de la población adulta de Chile cuenta con una tarjeta de crédito bancaria (y un 31% tarjetas de crédito no bancarias).

"El estudio de GFK-Mercado Pago demuestra que el acceso al mercado financiero formal sigue siendo una barrera para acceder al comercio electrónico. Es urgente avanzar en acciones que democraticen y masifiquen los medios de pago en Chile", afirmó Matías Spagui, director de Mercado Pago Chile.

"Para ello se requiere más competencia en el mercado de operadores de tarjeta de crédito y la industria financiera en general, así como innovar en nuevas soluciones", agregó.

Una de esas soluciones la brinda Mercado Pago a través de su modalidad de pago en efectivo.

Los usuarios compran a alguno de los 35 mil comercios que emplean Mercado Pago en Chile, y luego realizan el pago en una sucursal de Servipag.

Compras desde RRSS

El sondeo también abordó la forma en que los consumidores están consumiendo a través de redes sociales, un canal que se ha vuelto muy importante como canal del comercio electrónico.

Según la encuesta, un 48% de los consultados ha comprado productos que se publicitan en Facebook, Instagram y otras redes sociales.

"El comercio electrónico se está volviendo omni-canal. En vez de esperar que los usuarios lleguen a un sitio web, es clave conectarse con ellos donde más tiempo pasan, que son las redes sociales", dijo Spagui.