Malas preguntas y peores respuestas: los errores de las entrevistas laborales

Sobrevenderse o no ser claros en sus pretensiones de renta atentan contra los postulantes, señalan expertos.

Test de Rorschach o dibujar una persona bajo la lluvia, ¿cuál cree que es su principal virtud?, ¿y su defecto?, ¿prefiere trabajar en grupo o en solitario? Estos son algunos de los clásicos test y preguntas a las cuales miles de postulantes se enfrentan a diario en Chile en entrevistas de trabajo. Las respuestas, en muchos casos, han sido entrenadas o sugeridas.

¿Cuál es el problema de este entrenamiento aprendido? No siempre responder de manera acertada y traspasar un -mal- conocimiento a otros. Una práctica que los reclutadores ya conocen de memoria y que acaba siendo contraproducente a la hora de encontrar un empleo.

Carlos Canales, director del Magíster en Psicología Organizacional de la Universidad Mayor, afirma que hay respuestas claves donde el error puede eliminar a los postulantes del proceso de selección. La más típica, dice, es sobrevenderse y exagerar los aspectos positivos, fabricando una especie de personaje imposible de creer.

Otro de los errores que el académico asegura que se repiten, es no entregar pretensiones de renta claras. "Responder que quieren un sueldo acorde al mercado, un sueldo 'aprox' o excesivamente alto, jamás podrían resultar bien, porque un postulante debe saber cuánto cobrar por su trabajo", comenta Canales.

¿Respuesta o pregunta errada?

Pese a que esas respuestas representan la mayor tasa de errores en las entrevistas, Canales afirma que hoy muchos de los procesos de reclutamiento no son del todo efectivos y existen importantes errores en las preguntas planteadas a los postulantes, situación que sólo se da en Chile.

"Preguntar al candidato cuál es su virtud y defecto o qué haría en una situación hipotética no está bien. La mayoría responderán lo éticamente correcto, lo que no permite conocer al postulante en el aspecto laboral", explica Canales y agrega que este tipo de preguntas evalúan la forma en que se responde y no el contenido.

Mariana Bargsted, directora de Psicología Organizacional de la Universidad Adolfo Ibáñez es aún más categórica y tilda de reprochable ese tipo de preguntas, así como la aplicación de test "de manchas" o similares. Su argumento también apunta a que estas herramientas no aportan a conocer al postulante y, en desmedro de él, aumentan su inseguridad.

"Ese tipo de herramientas son inadecuadas y ya no se debería usar. No sacamos nada con que la persona sepa qué responder en el test, si este no arroja ninguna evidencia ni predice el desempeño laboral del aspirante. Con ellas, uno se mete en prácticas que son éticamente reprochables", detalla.

El académico de la Universidad Mayor explica que si bien lo aconsejable es utilizar la selección por competencias, aún existen muchas empresas que no lo hacen, debido a que es una técnica que en Chile lleva recién cerca de una década, período en el cual no se ha logrado estandarizar para los procesos de selección de personal.

"El reclutamiento sigue siendo visto como un proceso técnico y no es así, hay que cambiar esa mirada. Es necesario conocer a los candidatos, a las personas, pues son ellos quienes construyen realidades", comenta.

Lo que sí se debe hacer

Tanto para Canales como para Bargsted, las entrevistas de trabajo de hoy deberían ser mucho más apegadas a conocer al postulante a partir de sus experiencias laborales previas, es decir, en evidencias.

"En la entrevista se debe lograr que el candidato hable por sí mismo, que diga cómo han sido sus experiencias en otros empleos, cómo ha resuelto conflictos y a qué aspira en un nuevo cargo, y a partir de eso conocer sus criterios", detalla Canales.

Bargsted afirma que si bien una entrevista siempre debe ser guiada por el reclutador, el candidato debe tomarse la libertad de hablar y elaborar una buena y real respuesta cuando le pidan referirse a empleos situaciones pasadas. "La idea es que él logre desarrollar una respuesta donde incluya esta información, porque esas son las preguntas que levantan evidencias", enfatiza la académica de la UAI.