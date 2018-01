“Podría volverse realidad lo que pasa en Terminator”

360°

Con más de 100 puntos de coeficiente intelectual las máquinas podrían volverse peligrosas, cree uno de los invitados al Congreso Futuro.

Corría 1984 cuando se estrenó la taquillera película The Terminator. Con Arnold Schwarzenegger como protagonista, relataba la historia de un cyborg asesino que viajó desde el 2029 a liquidar a Sarah Connor (Linda Hamilton) y así evitar que procreara a quien libraría a la humanidad de la rebelión de las máquinas. En ese entonces era impensado que un concepto de ciencia ficción como ese traspasara la pantalla grande. Hoy, instalados en el siglo XXI, ya no suena tan descabellado imaginar que seres robotizados se tornen más inteligentes que el hombre.

Exagerado o catastrófico, es lo que advierte el líder global del transhumanismo, Zoltan Istvan, un estadounidense que recientemente pasó por Chile y participó de la séptima versión del Congreso del Futuro. Ahí dejó instalada la discusión en el panel “Un mundo cyborg”.

¿En qué consiste este pensamiento transhumanista que expone Istvan? Este para algunos delirante movimiento, postula la posibilidad de alterar la condición humana, especialmente por medio del uso de la tecnología, para eliminar el envejecimiento y aumentar efectivamente las capacidades humanas. Justamente, a fines de 2014 este periodista anunció su intención de postularse a presidente de Estados Unidos en los comicios de 2016 para crear conciencia sobre los problemas que subyacen a la política transhumanista.

De hecho, quien fuera también reportero para la National Geographic, no solo predica este pensamiento, también lo practica. Tiene implantado un microchip que le permite, por ejemplo, abrir la puerta de su auto o trabajar con su cuenta bancaria.

En conversación con Diario Financiero, Istvan reparó en que cada día más se incrementa el uso de partes mecánicas insertas en el cuerpo humano.

-¿Cuántos dispositivos tecnológicos puede tener implantado alguien para dejar de considerarse hombre?

-Se necesita un 50% de componentes artificiales para ser considerados un cyborg. Dentro de diez o quince años existirán unas 1.000 personas bajo esa condición.

-¿Qué características humanas debe tener una máquina o robot para ser considerado persona?

-Una máquina debe ser capaz de decir estoy viva y de cierta manera querer estar viva. Entonces cuando una máquina te responda de esta manera, es porque nosotros ya la sentiríamos con vida.

-¿Estamos muy lejos de eso?

-Será en cerca de doce años. Es muy peligrosa la idea de una máquina que sea tan inteligente como un humano, así que en cierta forma es algo que tendría que retrasarse. Es como invitar aliens, que son más poderosos que nosotros, a este planeta y quizás no les gustemos, entonces la inteligencia artificial podría reaccionar negativamente hacia nosotros y ser más poderosa.

-¿Entonces podría transformarse en realidad la película The Terminator?

-A las máquinas inteligentes se les debería dar una vida no superior a 16 años, porque darle la madurez de un adulto es otorgarle más poder que a las personas, entonces, la idea es no darles más de 100 puntos de coeficiente intelectual, porque de lo contrario, podría volverse realidad lo que pasa en The Terminator y que las máquinas lleguen a tener la inteligencia de controlar las bombas nucleares.

Lo importante, agrega, es lo que están haciendo compañías en Estados Unidos -ligadas a Elon Musk, Bryan Johnson y otras como Cornell- “con microchips dentro de los cerebros humanos para que las personas se integren en cuerpo y alma a la inteligencia computacional, por lo tanto, ese tipo de inteligencia sería mucho más segura porque tendría el raciocinio humano”.

Rol de la ética y la moral

-¿Qué tan cerca estamos de una sociedad cyborg?

-Probablemente a una sociedad más religiosa y moralista como Chile le cueste más tiempo aceptar estos conceptos, a diferencia de China donde llegarán mucho más rápido que en el resto del mundo y en unos 10 o 15 años ya estaríamos con bastantes avances.

-¿La moral y la ética deben limitar estos avances?

-Debe haber libertad de innovar pero con la única base de que esto no hiera a ningún ser humano.

-¿Cree que esta tecnología es sencilla y barata como asegura Neil Harbisson (primera persona reconocida como cíborg por un gobierno)?

-Se necesita completar con tecnología un 50% del cuerpo humano. No es ni tan fácil ni tan complicado, pero es posible.

-¿Cuáles son los obstáculos para una sociedad cyborg?

-La religión y Dios, ya que alejan al hombre de los conceptos de la vida eterna, en cambio, esta tecnología los acerca.

-¿El ser humano podría alcanzar la eternidad?

-Una vez que alcancemos ese nivel de tecnología, por lo menos en unos 25 años, las personas van a tener la capacidad de contar con corazones que vivan eternos e implantes de cuerpo que resistan mucho tiempo. El único riesgo en el futuro con esa clase de cuerpos sería tener un accidente de auto por ejemplo que no se prevenga.