Afganistán: el reflejo de la evolución de la información

Desde la sede del Finacial Times en Nueva York el Juan Varela, Americas Syndication Manager, reflexiona sobre la evolucion de las prensa hacendo una analogía con lo que sucede en Afganistán.

Viendo los recientes acontecimientos en Afganistán, me he puesto a pensar en cómo han cambiado los medios, en particular los escritos, en los últimos 15 años y cómo la industria ha tenido que transformarse a la nueva era digital para ajustarse a las necesidades de los consumidores de noticias.

Tengo la suerte de haber trabajado los últimos 8 años para el Financial Times en nuestras oficinas de Nueva York, y vivir en persona la transición digital que el FT ha realizado, en particular desde el 2012. Desde el 2008 la principal fuente de ingresos del FT, la publicidad en la edición impresa; fue decayendo año tras año de forma significativa. La dirección del periódico decidió apostar fuerte por la transición digital e implementar un muro de pago que fue evolucionando gradualmente. Como ejemplo, si en 2012 un usuario podía registrarse y leer de forma gratuita hasta 8 artículos por mes, actualmente tenemos un muro de pago duro, en el que cualquier persona que quiera leer nuestros contenidos en nuestra página web se tiene que suscribir.

Actualmente, el FT tiene más de un millón de suscriptores, de los cuales más del 80% son suscriptores digitales. Esto ha permitido que más del 60% de los ingresos vengan a través de nuestros suscriptores. Esta transformación supuso un cambio radical en la cultura de la empresa y en las mecánicas de trabajo, empezando por el equipo editorial hasta los equipos comerciales. Igualmente ha cobrado gran importancia el análisis de la data que obtenemos de nuestros lectores; qué leen, qué contenidos funcionan mejor, qué artículos o secciones ayudan a la hora de convertir o retener suscriptores, etc.

Volviendo a los acontecimientos en Afganistán, y cómo en el mundo actual consumimos contenidos no ya solo a través de los medios tradicionales, sino cada vez más a través de redes sociales, dispositivos móviles, etc. Entronca perfectamente con cómo los medios se están teniendo que enfrentar a las nuevas realidades y la competencia más allá de los medios tradicionales. Nuestros lectores demandan contenidos de calidad y en diferentes formatos, columnas de opinión, video, podcasts, newsletters. Los medios tenemos que estar preparados para ofrecer la mayor variedad de formatos y ajustarnos a las demandas de nuestros lectores, con el aspecto fundamental de ofrecer contenidos de alta calidad los cuales son confiables y filtran el ruido que tenemos en nuestro día a día dada la cantidad de fuentes a las que tenemos acceso.

En definitiva, el mundo actual gira cada vez más en torno a los contenidos digitales, y aunque la oferta es muy amplia, creo que el valor añadido que medios como el FT o Diario Financiero ofrece a sus lectores, es la seguridad de que nuestros contenidos están contrastados y tienen los máximos estándares editoriales. Esto unido a la oferta digital de nuestros productos, sin descuidar la edición impresa que muchas personas todavía demandan, marcara la diferencia de cara al futuro en cuanto a los ingresos y la subsistencia de los medios en el largo plazo.