Ariel M Benedetti y las claves de la aceleración digital y la venta online

El director general de la agencia argentina Egrégora, explica cómo la aceleración digital que se ha experimentado producto del la crisis sanitaria por el Covid-19 puede convertirse en una oportunidad para las pymes que sepan subirse al carro del mundo digital. “La pandemia es una catástrofe pero los que supieron reinventarse y vender online están teniendo la mejor oportunidad de sus vidas”.

La crisis sanitaria producto del el coronavirus obligó a que el comercio electrónico evolucionara de manera exprés. El consumidor aumentó sus compras por internet durante el confinamiento adoptándolo como un nuevo hábito y quienes no compraban en línea aprendieron a hacerlo. Las empresas se vieron obligadas a potenciar la venta online y los distribuidores están haciendo todo lo posible para responder a un ritmo de actividad similar -o superior- a la de un black friday.

El argentino Ariel M Benedetti, especialista en gestión efectiva de marketing en redes sociales y social selling, publicará este fin de semana -en plena pandemia y de manera virtual- su cuarto libro titulado Aceleración Digital: Claves para Vender Online, un manual digital con los 20 pasos que una pyme debiera dominar para saber vender online y ser exitosa en estos momentos.

- ¿Cuál es la mejor estrategia para las marcas en estos momentos?

A partir de todas las restricciones que se dieron producto del confinamiento, resultó obligatorio hacerse parte del proceso de aceleración digital y convertir el negocio a un formato de venta online. Sugiero que el 100% del presupuesto de marketing se invierta de manera dinámica -aumentándolo exponencialmente- en redes sociales como Instagram, Facebook o Google Adss con la consecuente consolidación del retorno en la inversión publicitaria (ROAS). Resulta fundamental armar una buena campaña con fotografías de calidad y tener un buen manejo de las redes sociales.

-¿Cuánto pesan las redes sociales en la estrategia de marketing de una marca?

Hoy prácticamente el 95% del presupuesto que destina una marca está destinado a Facebook e Instagram. Las pymes no van a dejar nunca de anunciar ahí porque es el entorno digital junto a Google Ads donde llevar adelante la venta online. Alli encuentran lo que ellas buscan que es la conversión, es decir, que el que el usuario se convierta en cliente.

- ¿Qué piensas del retiro de la publicidad en Facebook que hizo un grupo de grandes marcas como Coca-Cola y Disney entre otras?

Las grandes marcas ven estas plataformas como un medio más para lograr cobertura de audiencias, no buscan vender on line como lo hace una pyme, si no que el posicionamiento de su marca. Creo que tiene que ver con un asunto político de cómo las grandes marcas se alinean para liderar cambios en estas plataformas. Es una "tirada de orejas" para que Facebook corrija algunas cosas como promover que no insite al odio a través de campañas como #Stophateforprofit. Hay que hacer el alcance que la noticia misma del retiro de estas marcas genera comunicación de marca. No creo que sea una tendencia definitiva, y si lo hacen, redireccionarán su presupuesto a otras plataformas como banners en medios digitales y portales donde hoy la gente acude mucho sobre todo en busca de información como son los medios de comunicación digital.



-¿Y qué hay de Tik tok como plataforma de venta?

Ha surgido con mucha fuerza pero por el momento yo tengo mis reparos. Es un gran enigma y habrá que ver que problemáticas surgirán cuando se pueda empezar a hacer publicidad, porque lo atractivo de Tik Tok es que se transformó en un medio de zapping muy adictivo y las marcas todavía no saben cómo monetizar lo que hacen en esa plataforma. No se si es una moda pasajera o un código cultural que llegó para quedarse. No sabemos qué impacto tiene en las marcas porque no se conocen aún casos de éxito.

Los libros de Benedetti

El consultor internacional Ariel Benedetti es autor de 4 libros que se han converitdo en superventas en Argentina y Latinoamerica. Mas de 10 mil lectores han leído "Marketing en Redes Sociales: Detrás de Escena", "Cómo Construir tu Marca Personal en LinkedIn" y "Cómo Potenciar tus Ventas en Instagram y Facebook".

Este fin de semana lanzará Aceleración Digital: Claves para Vender Online, libro que hace referencia a cómo en poco menos de un mes las personas cambiaron su hábito y la forma de consumir y debieron subirse al fenómeno del e-commerce. Este manual digital propone 20 pasos concretos y efectivos para que una pyme domine las bases del comercio digital y sea eficiente en sus ventas.