“Este test es 100% efectivo y único en el mundo”

La científica española Sylvia Daunert es parte del equipo de la U. de Miami desde donde encabeza la preparación de un test para detectar Covid-19, y que promete ser pionero: tarda en total 30 minutos en obtener resultados y no necesita de un laboratorio ni especialistas. Actualmente está en fase de chequeo en el estado de Florida, EEUU, y está a la espera de la aprobación de la FDA para poder producirlo en mayor magnitud. Y enviarlos a Chile.

En los próximos días podría aterrizar en Chile un test de Covid-19 que promete ser el más eficaz del mundo. Esto, gracias a que a principios de marzo un equipo de investigadores de la Universidad de Miami, liderado por la química española Sylvia Daunert, desarrollara una prueba de diagnóstico para Coronavirus que permite detectar casos de pacientes a gran escala. Esto, por la rapidez del resultado –de 20 a 30 minutos–, como por su simpleza –"no requiere laboratorios ni personal médico"–, así como por la efectividad que promete. "Es 100% certero", relata la barcelonesa, quien vive en la ciudad norteamericana hace diez años.

El método que utiliza es bastante similar a los otros que ya existen en el mercado. "Se extrae una muestra de la faringe con un hisopo que viene en el test, y lo sitúas en un tubito del instrumento", explica Daunert, doctora en Química Bioanalítica. La diferencia, añade, está en el tiempo de espera. "En 30 minutos ocurre la reacción y ya sabes si estás contagiado o no", asegura. A modo de comparación, dice, la prueba es similar a un test de embarazo casero. "Introduces una tira de papel al tubito y en caso de que se marque una línea, el resultado es negativo. Y si muestra dos líneas, es positivo. Es visible al ojo humano y no hay necesidad de que intervenga un médico o un laboratorio", aclara Daunert desde Miami vía Zoom. Pese a la facilidad de la prueba, advierte que no está pensado para que lo haga la propia persona. La idea es que lo usen el personal de primeros auxilios, las farmacias, enfermeros y agentes de aduanas.

