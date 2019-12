Ministro Walker anunció en COP25 que duplicará la meta de forestación y manejo de bosque nativo

Ciencia

Chile se comprometió a reforestar 200 mil hectáreas en los próximos diez años para aumentar la ambición de los NDC.

Una de las novedades que incorporó Chile en su rol de presidencia de la Vigésimo Quinta Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25) fue destinar un día a temas sectoriales. Hoy la jornada estuvo dedicada al rubro silvoagropecuario, reunión que fue encabezada por el ministro de Agricultura de Chile, Antonio Walker.

Tras la reunión y en conversación con medios chilenos, el titular de Agricultura anunció que Chile duplicará las metas de reforestación.

"Acabamos de lanzar nuestras nuevas metas de NDC (Contribuciones Nacionalmente Determinadas) para 2020 y vamos a aumentar las 100 mil hectáreas que teníamos como meta de forestación a 200 mil y aumentar de 100 mil hectáreas de manejo de bosque nativo a 200 mil hectáreas en los próximos diez años", señaló el ministro.

En relación a porcentaje de árboles nativos versus exóticos que contemplará la reforestación, pues no tienen la misma efectividad para capturar carbono, el titular de la cartera afirmó que están conversando con científicos para que sea bosque nativo.

Añadió que también incorporarán en los compromisos de los NDC que Chile debe actualizar en 2020 en la COP26 en Glasgow la disminución en un 25% los suelos degradados y en un 25% la deforestación en los próximos diez años.

"En Chile tenemos 2,5 millones de hectáreas de suelo degradado que tenemos que transformar en suelos vivos para que sea un sumidero de Co2, junto con cuidar y mantener 18,5 millones de hectáreas de áreas silvestres protegidas", dijo en Madrid.

Respecto del financiamiento de estas nuevas metas, señaló que hay una alianza con el sector privado y que hay dos proyectos de ley clave que serán enviados al Congreso en los próximos días, el de recuperación forestal que busca favorecer a los pequeños propietarios forestales y la modificación al proyecto de ley de manejo del bosque nativo. Ambos contemplan subsidios para forestar y manejo del bosque nativo.

Walker también anunció que el Banco Mundial, a través del Fondo Cooperativo del Carbono para los Bosques (FCPF), otorgará Chile US$ 26 millones el 2021 para conservación, preservación y cuidado del bosque. Estos recursos se suman a los US$ 63, 3 millones provenientes del Fondo Verde del Clima (FVC) que se dio a conocer la semana pasada.

"Hay un tercer fondo, la fundación Pui con Fundación Tompkins y el Ministerio de Agricultura que estamos saliendo a recaudar fondos para los 17 parques de la Patagonia, la meta son alcanzar sobre los US$ 60 millones en un año y medio", adelantó el ministro.

Disponibilidad por agua

Respecto de la sequía que afecta al país y en particular a este sector, el ministro señaló que la agricultura chilena ocupa el 75% del total de agua y en un escenario de sequía lo que se requiere es tecnificar el riesgo para hacer un uso de agua eficiente, disminuyendo a la mitad.

"Hemos inyectado $ 42 mil millones a la Comisión Nacional de Riego y tenemos un presupuesto de $ 110.000 millones para acelerar el proceso de tecnificación del agua", afirmó.

También apuntó que el país debe entrar a una gestión del agua y a una nueva institucionalidad, incorporando técnicas de infiltración de aguas, reúso de aguas servidas y desalación.

"Chile tiene agua, la mala noticia es que tiene una infraestructura muy precaria de riego y el desafío es cumplir con la agenda de 26 nuevos embalses. Tiene que haber una gran alianza público-privada para asegurar el riego de 1,2 millones de hectáreas de Chile".

Consultado por la falta de agua en zonas como Petorca, afirmó que el problema de Chile no es la disponibilidad de agua, porque tiene fuentes de agua, 1.500 ríos, 101 cuencas y 150 mil kilómetros canales y la cordillera de Los Andes y que el problema de Chile es la distribución del recurso, particularmente en el sector rural desconcentrado.

En el caso de Petorca, afirmó que hay un huerto de cítricos y al otro lado del cerco hay una señora que no tiene agua potable. "Eso no puede ocurrir nunca más en Chile. La cuenca de Petorca tenía 100 m3 y hoy tiene 20 m3. No tuvo asociaciones de canalistas y juntas de vigilancia, si no tiene esa asociatividad, siempre va a haber una injusticia social en la administración del agua".

"Por eso hago un llamado a que nos asociemos en torno al agua y a sacar lo más rápido posible el Código de Aguas del año 81. Tenemos que tener un nuevo Código de Aguas con tres principios, prioridad el consumo humano, no a la especulación y un rayado de cancha claro para que haya inversión", expresó.

Avanza modelo de cooperativas agrícolas

El ministro arribó el miércoles a Madrid y dedicó la jornada a visitar las cooperativas modernas agrícolas, un modelo que busca implementar en Chile con el Plan Nacional de Asociatividad, que lanzó la cartera y que ya se han creado 86 cooperativas agrícolas bajo su alero.

"De los 300 mil agricultores chilenos, el 92% son pequeños, tenemos que impulsar la competitividad, porque es muy difícil competir cuando eres pequeño", dijo.

Lanzan plataforma regional

Esta tarde de jueves, el ministro de Agricultura, Antonio Walker, liderará el lanzamiento de la Plataforma de Acción Climática en Agricultura para Latinoamérica y el Caribe (PLACA), que busca generar un mecanismo de colaboración voluntaria en agricultura y cambio climático.

"Participarán entre 10 y 12 ministros de agricultura. Esta es una forma para que podamos transferirnos conocimiento respecto de lo que está haciendo cada uno en su sector para mitigar el cambio climático", dijo Walker.