Posiciones polarizadas frente a compensaciones, emisiones y transparencia, entrampan negociaciones por cambio climático

Ciencia

Países en vías en desarrollo acusan que industrializados no han entregado los recursos prometidos en París para disminuir emisiones, mientras el Grupo Árabe pone trabas al lenguaje y alusiones a los derechos humanos.

El viernes 13 de diciembre se cumple el plazo para que el equipo negociador de la Cancillería chilena, en su rol de facilitador del proceso, entregue el borrador preliminar de las conclusiones de las negociaciones de la Vigésimo Quinta Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25).

El lunes pasado los Órganos subsidiarios, el de asesoramiento científico y tecnológico (SBSTA51) y el de Ejecución (SBI51), entregaron sus conclusiones a la presidencia de la COP25, liderada por la ministra de Medio Ambiente de Chile, Carolina Schmidt, las conclusiones de las negociaciones. Según fuentes vinculadas al proceso, se logró acuerdo en un 90% de las temáticas, pero el 10% restante tiene entrampada las negociaciones.

Hay cinco puntos que están poniendo en riesgo el éxito de esta COP: el artículo 6°, que regula los mercados de carbono; la revisión del mecanismo de pérdidas y daños que establece compensaciones para los países afectados por el cambio climático -principalmente los en vía en desarrollo-, transparencia, la agenda de género y medidas de respuesta.

Desde el martes la Presidencia de la COP, además de la reunión de las Partes del Protocolo de Kioto (CMP) y la reunión de las Partes del Acuerdo de París (CMA) les corresponde facilitar el proceso de negociación de todos los puntos que quedaron pendientes de aprobación de los órganos subsidiarios, a través de consultas informales, bilaterales y en reuniones con los grupos negociadores.

La Presidencia de la COP25 apeló a la figura de "consultas informales" para acelerar las negociaciones. Nombró a un ministro de un país desarrollado y a uno en vías en desarrollo, para destrabar las negociaciones en torno al Artículo 6°, a los Mecanismos de Daños y Pérdidas.

Pobreza versus reducción de emisiones

Uno de los temas que está siendo más complejo, es el mecanismo de pérdidas y daños, que establece que los países responsables de las emisiones deben compensar a los países en vías de desarrollo que por su bajo nivel de industrialización emiten bajas emisiones. Por ejemplo, todo el continente africano sólo es responsable del 4% de las emisiones globales.

Una fuente cercana al proceso, señala que aquí hay una polarización de posiciones entre los países desarrollados y responsables de las emisiones y los en vías en desarrollo, donde las posturas más duras provienen de los países de América Latina y El Caribe agrupados en AILAC (Asociación Independiente de América Latina y El Caribe), AOSIS (Asociación de los Pequeños Estados Insulares), quienes argumentan que no han recibido las compensaciones monetarias establecidas en el Acuerdo de París, -unos US$ 100 billones - por lo tanto, no tienen recursos para destinar a la reducción de emisiones, porque tienen temas más urgentes que solucionar como la pobreza, señala.

Esta postura encontró un apoyo, al menos sorprendente. China que es parte del G77 y que para efectos de la COP no es un país desarrollado, ha planteado que también le corresponden compensaciones, un argumento extravagante, si se tiene en cuenta que esta economía es la segunda emisora de gases de efecto invernadero del mundo.

Según fuentes del proceso, si los países en desarrollo no se comprometen a entregar los recursos que requieren las naciones menos avanzadas, es muy probable que la COP25 concluya sin acuerdo en este punto. Con esto, se profundizarían las diferencias entre los industrializados, que son justamente los productores y vendedores de las tecnologías limpias para reducir las emisiones, y los en vía de desarrollo que se quedarían fuera del acceso a estas fuentes.

Las finanzas también entrampan la aprobación del artículo de Transparencia, pues las naciones con menos recursos argumentan que no pueden aplicarse los mismos estándares, de formato, para entregar con rapidez los reportes de emisiones, porque no todas cuentan con recursos para hacer frente a inversión tecnológica y de capacidades.

Género y Derechos Humanos

Otro de los puntos que está entrampado es la agenda de género diseñada en la COP24 de Katowice, en Polonia, y empujada por la ONU, y países como Noruega y Francia. La evidencia científica deja en evidencia que la mujer sufre más a consecuencia del cambio climático por su situación de vulnerabilidad. Una realidad que encontró oposición principalmente del Grupo Árabe, que por razones ideológicas, no está de acuerdo en incluir la agenda de género, tanto por el lenguaje utilizado o porque supondría reconocer más derechos a la mujer.

Otras naciones en tanto, se han opuesto porque esto significaría inversiones en políticas públicas para mejorar las condiciones de las mujeres. Para acelerar las negociaciones en este ámbito, la presidencia de la COP25 nombró a Teresa Ribera, la ministra de Transición Ecológica de España, para "facilite un acuerdo".

Si bien todo parece entrampado y casi parado, una fuente que participa en las negociaciones señala que todo en la COP es muy dinámico, y que lo más probable es que haya acuerdo, pues hay convergencias en acuerdos mínimos comunes. Habrá que esperar, primero, si la presidencia de la Cumbre del Clima, es decir, Chile, llega con el borrador a tiempo o si las negociaciones se extienden más allá del 13 de diciembre. La apuesta es cerrar a tiempo, pero los hechos apuntan a que podrían retrasarse el acuerdo.