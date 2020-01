Samsung mira más allá de la Inteligencia Artificial con NEON: los humanos artificiales

El brazo de investigación experimental de Samsung Electronics ha llevado al CES 2020 una demostración de lo que llama el primer ser humano artificial del mundo, una simulación virtual de una inteligencia humana que aprende, conversa y simpatiza como una persona normal.

Cada simulación de humano, que existiría sólo en pantallas, no en el mundo real, se llamaría NEON, y el concepto de Samsung es que crecerían para desarrollar personalidades creíbles que en última instancia los convertirían en compañeros amigables, instructores de yoga, presentadores de TV y portavoces.

"NEON es como un tipo de vida nuevo", dijo Pranav Mistry, director ejecutivo de STAR Labs, de Samsung Technology & Advanced Research. "Hay millones de especies en nuestro planeta y nosotros esperamos agregar uno más. Los NEON serán nuestros amigos, colaboradores y compañeros, aprendiendo, evolucionando y formando recuerdos de sus interacciones continuamente".

Mistry difundió un ejemplo de un NEON vestido con la característica indumentaria del cofundador de Apple, el difunto Steve Jobs.

El lunes, a través de Twitter, ya adelantaba su entusiasmo sobre el proyecto: "Vuelo a CES mañana, y el código por fin funciona :) Preparado para enseñar CORE R3. Ahora puede crear de forma autónoma nuevas expresiones, nuevos movimientos, nuevos diálogos (incluso en hindi), completamente diferentes de los datos captados inicialmente".

Flying to CES tomorrow, and the code is finally working :) Ready to demo CORE R3. It can now autonomously create new expressions, new movements, new dialog (even in Hindi), completely different from the original captured data. pic.twitter.com/EPAJJrLyjd