De Gabriela Mistral al comercio: los retos de la embajadora de Marruecos en Chile

Kenza El Ghali es la multifacética representante diplomática del reinado de Mohammed VI en nuestro país. Exdiputada y escritora, entre los principales desafíos de su gestión menciona promover el intercambio comercial y el acercamiento cultural, sobre todo entre los estudiantes de ambos países.

Ha dicho que no se siente una forastera en Chile. Aunque llegó hace apenas tres años a nuestro país, habla perfecto español y tiene una agenda de actividades que dan cuenta de retos tan diversos como impulsar una ruta aérea directa entre Santiago y Casablanca, una de las ciudades más importantes de su natal Marruecos, hasta traducir poemas de Gabriela Mistral y promover el intercambio comercial.

Kenza El Ghali es la representante diplomática en Chile de la monarquía que desde hace 20 años encabeza el rey Mohammed VI. Antes estuvo en el Congreso, en alcaldías y en varias ONG. Siempre ligada a la "política ciudadana", dice.

Cuenta que antes de asumir como embajadora ya conocía a algunos dirigentes políticos chilenos por su cargo como encargada del Congreso de su país de coordinar la relación con organismos legislativos de América Latina. Mientras fue vicepresidenta del Congreso visitó Chile en 2014 y fue recibida por la expresidenta Michelle Bachelet.

"Me siento muy bien acogida aquí y mi país goza de una alta consideración. Creo que esto fue fortalecido por la visita del rey Mohammed VI, que en 2004 fue el primer líder árabe musulmán y africano que visitó Chile, y también por la intensidad del intercambio, que se refleja en que no pasa un año sin que haya una visita de alto nivel", destaca. También fue relevante, estima, la construcción del Centro Cultural Mohammed VI para el Diálogo de las Civilizaciones en Coquimbo.

Entre las actividades que organiza la embajada en Chile se cuentan ferias artesanales, convenios con universidades, intercambio de estudiantes, en fin. Este año Marruecos es el invitado de honor en la Feria del Libro y a mediados de septiembre Marruecos fue elegido en San Petersburgo para organizar la Conferencia Internacional de Turismo en 2021 y Chile lo apoyó.

Kenza El Ghali es escritora y traductora. Tradujo al árabe algunos poemas de Gabriela Mistral y participará el próximo 10 de octubre en una actividad en Providencia de homenaje a la Premio Nobel "en las Lenguas del Mundo". También tradujo 20 Poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda, que pronto publicará; un libro de la Cancillería con la Biblioteca Nacional sobre los 500 años de Magallanes, que se va a presentar en Marruecos, y está en proceso de traducción de la Historia de Chile de Villalobos y la contactó la Fundación Huidobro. Del árabe al español, está trabajando en la historia de Fes y en otro libro sobre la primavera árabe.

- ¿Qué otros retos tiene su gestión en Chile?

- A nivel diplomático tenemos muy buenas relaciones. El reto es llegar al gran público de estudiantes en las universidades y lograr mejorar las relaciones comerciales. Desde que llegué hemos trabajado en esto: hemos firmado un memorándum de entendimiento, hemos armado la primera Cámara de Comercio Chile-Marruecos el pasado 8 de mayo y estamos por mandar delegaciones comerciales a Marruecos y de marroquíes aquí. En Chile hay unos 200 marroquíes, en Santiago son unos 100. Esta es nuestra tarea, mejorar la relación comercial.

En lo demás, como he dicho, las relaciones son muy buenas, hay respeto mutuo, y hay cada vez más chilenos que van a Marruecos. Estamos en negociación para que una línea aérea pueda operar una ruta directa Santiago - Casablanca. Estamos en ello.

- ¿En materia comercial, en qué estado está la relación entre ambos países?

- Marruecos tiene alrededor de 40 acuerdos de libre comercio con la región árabe y con África y con América Latina estamos intentando llegar más activamente. El intercambio comercial entre Marruecos y Chile se ha expandido en los últimos años y estamos avanzando en profundizarlo. El año pasado en octubre firmamos un memorándum de entendimiento en materia de comercio exterior y en mayo último tuvimos la primera comisión mixta para poder llegar a un acuerdo comercial, que si no es de libre comercio al comienzo, que sea de productos preferenciales en alguna etapa. En el 2017 el intercambio creció 68% y los productos que han sido el objeto del intercambio llegaron a 176 productos.

Marruecos es interesante además en materia de energía y medio ambiente. Tiene la primera planta mundial de energía solar y en 2020 pretende llegar a la autosuficiencia en la producción del 42% de su energía, también para desafiar el cambio climático.

-¿Qué pasó en su país cuando se efectuó la COP22? ¿Hubo algún cambio?

-No. Marruecos tiene un ministerio de Medio Ambiente desde hace décadas y tenemos muchas ONG, hay una conciencia y la sociedad civil está tomando este tema con mucha fuerza. Marruecos cuenta con 3.500 kilómetros de costa y es uno de los países más destacados por la protección de sus mares. El medio ambiente lo vemos en mi país de una manera muy abierta.

Marruecos organizó la COP22 en 2016 y está muy implicado también en luchar contra la sequía. Durante el reinado de Hasam II, padre del actual rey, se impulsó la construcción de embalses y también de unas autopistas de agua, que intentan encauzar el agua desde los lugares en que está lloviendo mucho. Tenemos el ministerio del Agua, la subsecretaría del Agua, porque es un tema. También es uno de los países con una mirada más avanzada en términos de luchar contra el cambio climático.



- Marruecos es de desarrollo económico medio...

- En estos 20 años de reinado de Mohamed VI hemos tenido grandes avances en la modernización del país, de infraestructura y también de las leyes para favorecer la inversión extranjera. También desde el punto de vista de las libertades individuales hemos tenido la reforma laboral, el código de la familia en que las mujeres han tenido grandes avances, también a nivel de los partidos políticos.

- ¿Cómo se aborda en un país como el suyo el tema de la mujer?

-Siempre que me hacen esta pregunta me acuerdo del informe de PNUD de 1992 que dijo que en ningún país del mundo las mujeres tienen los mismos derechos o el mismo trato que los hombres. Yo me interesé siempre por la cuestión femenina, cuando fui sindicalista, en la universidad, en el Congreso, en el Círculo de Mujeres Escritoras y también formamos una ONG que luchaba en una zona de Marruecos contra el analfabetismo y para ayudar y promover la escolarización de las niñas. Es decir, ha sido un leitmotiv en mi vida, una constante.

En Marruecos, más del 30% de los parlamentarios son mujeres. Es el país árabe quizá más abierto, más emancipado y también más progresista en el tema de la mujer. Cuando nos comparamos con varios países, no somos de los mejores, pero sí estamos entre los que sí han podido emprender este camino.

- ¿Y cómo percibe esta corriente feminista que ha surgido en varios partes?

- No hablo de feminismo, sino de feminismos. Algunos países están hablando de ganar ciertas libertades, de apoyar el emprendimiento, de las mujeres en la alta dirección de las empresas, y otros, de la escolarización de las niñas. Depende de cada país, y hay distintas etapas. Pero siempre el avance es algo positivo.