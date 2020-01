App que muestra los ingredientes de alimentos gana terreno ante restricciones alimentarias

DF LAB

La aplicación permite escanear códigos de barra con el celular para obtener información de los productos en forma instantánea, mientras se realiza la compra.

Sebastián Wilson fundó OK to Shop en 2019.

La idea de OK to Shop partió del vegetarianismo de su fundador, Sebastián Wilson, quien tras consumir una sopa instantánea que decía ser de vegetales -pero que contenía extractos de carne- se propuso inventar un sistema para detectar la presencia de ingredientes no deseados en los alimentos de una forma rápida.

“Más de un tercio de la población mundial tiene algún tipo de restricción alimentaria por problemas de salud, creencias religiosas, o estilo de svida”, afirma Wilson.

Para abordar el problema dio un nuevo uso a los códigos de barra de los productos: al precio, sumó información detallada de los ingredientes, la que obtuvo tomando fotos de las etiquetas de diversos alimentos en supermercados, con las que construyó una base de datos.

A mediados de 2019, con la data obtenida y una inversión propia cercana a los $ 100 millones, fundó OK to Shop y desarrolló una aplicación, la que permite a los usuarios escanear productos a través de la cámara del celular, para obtener la información de los ingredientes.

Hasta la fecha, la app lleva 8.000 descargas y tiene cerca de 14.000 artículos en la base de datos. “Si los usuarios escanean un código de barra de un producto que no tenemos registrado, pueden enviarnos una foto para que lo sumemos”, dice Wilson.

En diciembre pasado la firma se adjudicó $ 60 millones de Corfo los que destinará a fortalecer el área de recursos humanos para expandir el servicio a supermercados con e-commerce, de forma que los usuarios también accedan a información de los ingredientes en el mundo digital. Wilson dice que están en “negociaciones avanzadas” con tres empresas.

“A través de un acceso vía API queremos que muestren en sus páginas web la información del alimento, para que los usuarios tengan mejor experiencia de compra y puedan filtrar los productos que no les sirvan”, afirma Wilson.

Plan de expansión

Entre los planes para este ejercicio, la firma implementará un club de suscriptores para envío de productos aptos.

Además, proyectan cerrar el año con ocho clientes y a expandirse en la región a países como México, Argentina y Colombia.