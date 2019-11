Carolina Briones, la arquitecta que liderará la innovación en construcción

DF LAB

El Centro Tecnológico para la Innovación en la Construcción (CTeC) creará un parque tecnológico para permitir a las empresas elaborar soluciones innovadoras en el rubro.

El 15 de octubre, hace poco más de un mes, la arquitecta de la Universidad de Chile, Carolina Briones, llegó a liderar el Centro Tecnológico para la Innovación en la Construcción (CTeC). Aterrizó con una idea clara: acortar la brecha tecnológica que este sector tiene respecto de otras industrias.

La directora ejecutiva dice que a diario las personas –incluidas las del mundo de la construcción- utilizan la tecnología, que "no nos imaginamos vivir sin nuestros celulares ni sabemos hoy día cómo comunicarnos ni trabajar sin computador". Sin embargo, estas tecnologías no se están llevando a las construcciones, a las obras. "Hemos sabido adaptar la tecnología para uso doméstico pero no la hemos sabido adaptar para el día a día laboral".

Según la arquitecta, la adopción tecnológica no significa adquirir dispositivos y software, sino que apunta a "la forma que tenemos de trabajar". "Requiere un cambio cultural, una gestión del cambio empresarial, y es ahí donde nosotros los apoyamos", afirma.

Con 15 años de experiencia en creación, desarrollo y liderazgo de proyectos, Briones se convirtió en la segunda directora de CTeC. "Tomar este liderazgo hace que de alguna forma las mujeres podamos empezar a abrir espacios importantes dentro de una industria que ha sido tradicionalmente liderada por los hombres.", dice la arquitecta.

Hoy, Briones y su equipo acompañan al sector en el proceso de transformación digital. Según la arquitecta, introducir tecnologías en la construcción es particularmente necesario, ya que en promedio las obras tienen un sobrecosto de 30% y la innovación podría ayudar a disminuir dichas cifras.

Alianzas para fomentar la innovación

El Centro nació el 2017 como una apuesta de Corfo para promover la transformación tecnológica del sector hacia una industria más productiva y sustentable. En la institución colaboran actores del mundo público -representado por Corfo-, privado -a través de empresas-, académico -con siete universidades- y organismos internacionales.

"Las empresas no son capaces por sí solas de levantar un centro de esta envergadura", asegura Briones, quien explica que Corfo "toma el riesgo" de impulsar el Centro. La institución tiene un presupuesto a diez años de $ 7.667 millones, del cual la entidad estatal aporta $ 4.500 millones y el resto proviene de las instituciones involucradas.

"Nuestro desafío hoy es generar alianzas con las empresas, tanto del sector público como privado, y de este modo trabajar de forma colaborativa con toda la cadena de valor del sector construcción", afirma la nueva directora ejecutiva.

Nuevas soluciones

La forma de llevar a cabo el acompañamiento es a través de distintos proyectos, como el Parque de Innovación tecnológica CTeC, que se comenzará a construir en enero en Laguna Carén y estará operativo a mediados de 2020.

La planta es un laboratorio al aire libre a escala real, que permitirá a los actores del sector prototipar y testear soluciones innovadoras en conjunto. Incluso, a través del parque las empresas podrán certificar o sacar licencia de las soluciones constructivas que desarrollen.

Además, el parque contará con un showroom durante todo el año, para que los actores de la industria puedan visitar y conocer las soluciones desarrolladas antes de decidir incorporarlas a sus negocios y masificar su construcción.

Briones explica que algunas de proyectos que las empresas esperan desarrollar son soluciones solares para viviendas, pavimento permeable a la lluvia y sistemas de energía distrital, entre otros.

Otra de las líneas de trabajo de CTeC corresponde a levantar la primera plataforma de análisis de big data de la industria. Smart Data Construcción centralizará la información del sector -disponible y levantada por el Centro- para mejorar la toma de decisiones en el sector.

También, junto al Ministerio de Vivienda y Urbanismo y un grupo de actores multisectoriales, desarrollaron la primera certificación sustentable para viviendas, que permitirá comparar el desempeño energético y ambiental de los hogares.