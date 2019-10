CEO de Schneider Electric: “El mundo está en una trayectoria errónea”

DF LAB

En la apertura del Digital Innovación Summit en Barcelona, Jean Pascal Tricoire advirtió que si no se incrementa la eficiencia energética continuará la trayectoria de calentamiento global de 3,5 grados, muy por sobre la meta de 2 grados del Acuerdo de París.

Jean Pascal Tricoire, CEO y presidente de Schneider Eléctrica fue el responsable de dar el puntaipié inicial al Digital Innovación Summit Barcelona, organizado por la compañía, instancia en la que afirmó que el mundo está en una "trayectoria errónea" y que el desarrollo ha llevado a multiplicar el consumo energético. "En el siglo pasado aumentaron por 10 las emisiones y si no incrementamos la eficiencia energética se multiplicará por cuatro", sostuvo.

En este contexto se refirió al rol que deben jugar las empresas para cumplir la meta de mantener el calentamiento global debajo de los 2 grados establecida en el Acuerdo de París. Destacó que en el marco de la cumbre del clima realizada el 23 de septiembre en Nueva York, la compañía se comprometió, junto a otras 86 empresas, a mantener el calentamiento global bajo el 1,5 grados. "Estamos en una trayectoria nada sostenible de 3,5 grados", sostuvo el ejecutivo.

El CEO reveló las nuevas metas de sustentabilidad de la multinacional francesa, especialista en manejo de energía y automatización, lograr la carbono neutralidad a 2025, que refleja una reducción de cinco años respecto de la meta original, y llegar a cero emisiones a 2050, en circunstancias que la meta era lograr una disminución de emisiones de 60% a esa fecha.

La buena noticia, dijo Tricoire, que esta es la primera generación en estar consciente y existe tecnología para llevar a cabo una transición energética que permita a las empresas ser más eficientes en el uso de energía. "Los estudios indican que el consumo de energético se duplicará, porque ayuda a la descarbonización y se espera que pasemos de un 6% de energía proveniente de viento y sol a 2040".

Tricoire señaló que desde hace cinco o diez años existe un cambio claro en las empresas las que están responsabilizándose frente a la emergencia climática. "Los inversorsionistas se alejaran de aquellas empresas que no son sostenibles. Consultado por Diario Financiero sobre su eventual asistencia a la COP25, dijo que "no podía estar en todas"' , pero el vicepresidente ejecutivo global de la firma Luc Remont asistirá.