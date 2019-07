Cristián Hernández: “La biomedicina es el área biotech que genera mayor retorno a la inversión”

DF LAB

Entre sus apuestas, destacan un fármaco que mata selectivamente las células cancerígenas, hoy en pruebas clínicas en EEUU, que ya vale diez veces más.

“Soy un científico convertido en un hombre de negocios que entiende la ciencia desde la óptica empresarial”. Así se define el ingeniero en biotecnología de la Universidad de Chile y gerente de Operaciones de Andes Biotechnologies, Cristián Hernández , quien tras cursar un Master de Empresas en Biociencias en Cambridge, Reino Unido, empezó con una cruzada para impulsar la inversión y el desarrollo de la biotecnología en Chile.

Dice que el área biotech es compleja, porque hay barreras de entrada tanto para los que quieren emprender –años de investigación y recursos- como para los inversionistas. “Cuando le dices a una persona que invierta en ciencia porque es probable que la inversión se multiplique por 30 o 90 es sumamente atractivo, pero cuando le mencionas que es a 12 años y que el ticket de entrada es de US$ 500.000 o US$ 1 millón, parece no serlo tanto”, advierte.

A pesar de estas trabas, comenta está surgiendo una industria biotech en Chile con emprendedores científicos que han accedido a fondos de Corfo, firmas biotecnológicas extranjeras y servicios para empresas, como asesoría en patentes, que están dinamizando al sector. Y específicamente en materia de financiamiento, dice que actualmente hay al menos cinco fondos de inversión que administran, en promedio, entre US$ 30 millones y

US$ 40 millones en biotecnología. “Según datos de Corfo el venture capital en biotech está en el lugar número ocho del ranking. Está creciendo”.

Hernández comenta que cuando un emprendimiento biotecnológico resulta, los retornos pueden ser altos, especialmente en biomedicina.

“Es el área que más se está desarrollando en Chile, porque el retorno es mayor. La biomedicina se divide en fármacos, vacunas, dispositivos médicos y métodos de diagnóstico. Estas cuatro verticales son lejos las más rentables a nivel global”, afirma.

Molécula contra el cáncer y salud animal

Justamente las inversiones del científico apuntan a la biotecnología médica. Por ejemplo, Ingalfarma desarrolló Dentoxol, un enjuague bucal para prevenir lesiones en pacientes oncológicos producto de la radio o quimioterapia. Ya está aprobado por el Instituto de Salud Pública (ISP) y se está comercializando en el mundo. “Nadie había abordado este problema”, afirma.

Otro ejemplo es un fármaco contra el cáncer, un desarrollo de Andes Biotechnologies (firma fundada por un grupo de científicos, incluido Hernández, y liderados Pablo Valenzuela) que generó una molécula que es un potencial remedio contra el cáncer. Funciona de manera selectiva, sólo mata las células tumorales sin dañar las normales y sirve para distintos tipos de tumores, siempre y cuando sean sólidos. “Ya estamos en la mitad del camino, se están realizando pruebas clínicas en humanos en EEUU y estamos a la espera de las primeras señales de eficacia. Invertimos US$ 32 millones, el 99% nacional”.

También apostó por un nutracéutico animal que previene infecciones gastrointestinales en el ganado, porcinos y eventualmente en pollos. Encontraron una partícula en el medio ambiente inocua para los humanos y animales, pero nociva para las bacterias que causan las infecciones. Hoy se vende a través de Bayer salud animal. Un desarrollo, precisa, que se hizo en Chile y responde a la demanda de los países en que hay restricción de uso de antibióticos en animales.

“A estas compañías les ha tomado entre ocho y nueve años llegar donde están. La valorización de la firma de enjuage bucal aumentó 30 veces, la de los animales 90 veces y la del fármaco en desarrollo, ya va en diez veces y podría llegar a cien o más”, sostiene Hernández.