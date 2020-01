David Carroll, experto en diseño y redes sociales, hoy en Congreso Futuro

DF LAB

El profesor es conocido por denunciar a Cambridge Analytica para que le regresara sus datos de Facebook.

Una de las intervenciones más esperadas del Congreso Futuro es la del profesor estadounidense, David Carroll. El experto en diseño y redes sociales se hizo conocido por desafiar legalmente a Cambridge Analytica y empresas relacionadas utilizando la ley europea de protección de datos para recuperar su perfil de votante en 2016, caso presentado en la serie de Netflix “Nada es Privado” (The Great Hack, 2019).

En 2016, Cambridge Analytica, firma de recopilación y análisis de datos para campañas de publicidad y política, trató de influir en los votantes en de Estados Unidos en la campaña de Donald Trump, usando información recopilada de 50 millones de usuarios de Facebook.

Carrroll, master en Diseño y Tecnología y profesor asociado de diseños en la Escuela de Arte, Medios y Tecnología de Parsons The New School for Desing, será uno de los integrantes del panel “Participar”, junto a Ximena Lincolao, Katherine Maher y Chloé Ridel, que se realiza hoy a las 11:10, para debatir en torno a los espacios ciudadanos que abre la era digital.

Además, la apertura de la primera jornada del Congreso Futuro la realizará a las 10:30 la escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, experta en temas de límites de género, migración y racismo, quien dará una charla magistral.