Emprendimiento nacional que combate la violencia escolar gana premios en Chile y España

Brave UP, organización educativa con base tecnológica es elegido el Mejor Emprendimiento Social de Chile y en España fueron reconocidos por la ONU como una forma de abordar el ODS 4 “Educación de Calidad”.

En solo siete días, Brave UP ha sido merecedor de dos premios en reconocimiento a su trabajo por erradicar el bullying y el ciberbullying de los colegios. El pasado miércoles 10 de octubre ganaron el primer lugar en los fondos "TECLA" de Caja Los Andes y Socialab, al mejor proyecto en la categoría expansión. Justo una semana después en España, Brave UP Europe ganó el reconocimiento de "go!ODS", sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, obteniendo el premio al mejor proyecto de innovación en la categoría "Educación de Calidad".

Un largo camino fue el que se tuvo que recorrer en el Fondo Talento Emprendedor Caja Los Andes (TECLA), el cual partió en mayo de este año y finalizó con la "Gala del Emprendimiento". Aquí se presentaron 19 proyectos finalistas en las categorías Consolidación y Expansión. En esta última Brave UP, se coronó como ganador recibiendo la suma de $ 50 millones y una pasantía en Singularity University de Silicon Valley.

Álvaro Carrasco, director ejecutivo de Brave UP Chile, comenta la importancia de ganar este fondo. "Sabemos que muchas veces el emprendimiento social no es el protagonista de la innovación y por eso la iniciativa tomada por Socialab y Caja Los Andes, no solo posiciona el emprendimiento social como un tema país sino que también nos permite como Brave UP transformar la convivencia escolar y convivencia escolar digital en un tema de todos y todas. Además, pensamos que este fondo con mayor convocatoria en Chile motivará a que futuros emprendedores decidan buscar soluciones en problemas sociales".

Melissa Jeldes, directora de Innovación de Socialab dice que "con la adopción de este tipo de proyectos buscamos demostrarle a la sociedad que la forma más sostenible y eficiente de encontrar soluciones a los problemas de Chile y el mundo, es articulando acciones en bloque integrando la visión de distintos sectores. Lo que se logró con Caja los Andes y el fondo TECLA fue demostrar que la empresa privada, el Gobierno y la ciudadanía se necesitan mutuamente, y su unión tiene un potencial tremendo, como el que se podría lograr con Braveup mejorando la forma en que crecen los niños de Chile.

En este proceso participaron más de 950 proyectos y se repartieron $ 192 millones por parte de Caja Los Andes, quienes en alianza con Socialab, dieron tribuna a importantes proyectos nacionales. En este punto, Brave UP logró conquistar el primer lugar gracias al impacto social que posee su aplicación e intervenciones, levantando diagnósticos para medir la realidad de una comunidad escolar con recomendaciones y herramientas para una mejor gestión. Asímismo, incluye a directivos, profesores, familias y estudiantes, con el fin de potenciar la comunicación entre el establecimiento y la familia.

Paralelamente en España se encuentra Brave UP Europe, quienes trabajando de la misma forma que en Chile, formaron parte de la Primera Edición de los reconocimientos "go!ODS", evento que busca impulsar el ecosistema empresarial y emprendor a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La instancia fue organizada por la Fundación Rafael del Pino y Pacto Mundial España. Aquí se entregaron reconocimientos en torno a los 17 objetivos de desarrollo sostenible propuestos para el 2030 por las Organización de las Naciones Unidas, donde Brave UP Europe obtuvo el premio del objetivo número 4 "Educación de Calidad", que busca una educación inclusiva, equitativa, de calidad y promover oportunidades de aprendizaje para la vida todos y todas. Esto permitirá a la organización mayor reconocimiento y visualización internacional y poder impactar positivamente de manera global.

Paula Bañuelos, directora ejecutiva de Brave UP Europe, comenta sobre lo que significa este reconocimiento en los "go!ODS": "Este reconocimento define perfectamente cual es nuestro objetivo y cual es nuestro trabajo, es una forma de dar visibilidad de lo que llevamos haciendo durante años y esto es exactamente uno de nuestro objetivos principales", indicó Bañuelos.

Para Carrasco, "desde que comenzamos nuestra internacionalización el año pasado junto a StartUp Chile nos enfocamos en el mercado español con muy buenos resultados en los primeros meses. Este reconocimiento nos muestra el buen trabajo que nuestro equipo en Europa está realizando y no sólo a nivel colegio o a nivel familia sino con grandes instituciones globales como son ONU, Impacto Global, SEKLab y Ayutanmiento de Madrid, lo que nos permite demostrar que la educación de calidad no sólo se refiere al aprendizaje sino que también considera la educación emocional y la convivencia escolar".

Por último, gracias a los fondos y reconocimientos internacionales, Brave UP ha sido becado por la Universidad de Chile en el área de innovación de Open Beauchef. Según señala Álvaro Carrasco: "para nosotros el estar relacionados con una Universidad tan prestigiosa nos permite soñar con la creación de nuevos instrumentos de medición en convivencia escolar, mejoras de nuestras heramientas y software, y en la colaboración para un impacto más cercano y profundo hacia los jóvenes de esta generación", concluyó.