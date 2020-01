Expresidenta de Irlanda ante cambio climático: “Nos estamos quedando sin tiempo”

DF LAB

La abogada, que expone hoy en Congreso Futuro, llama a escuchar a las comunidades en el diseño de las políticas públicas para el cambio climático.

En 1990 la abogada Mary Robinson se transformó en la primera presidenta de Irlanda. Tras su mandato, en 1997, fue nombrada Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y tras concluir el período en 2003, se quedó trabajando en África, donde vio los impactos directos del cambio climático en los más vulnerables.

De esta experiencia derivó su motivación por la justicia climática, materia de la cual imparte clases en Trinity College en Irlanda y sobre la que dará una charla magistral hoy martes en el Congreso Futuro.

El cambio climático es su tema hoy. Por eso estuvo en la Cumbre del Clima (COP25) en Madrid, como una “expectadora más” y aunque no fue parte de los espacios de decisión, plantea que no lograr aprobar el Artículo 6, que regula los mercados de carbono fue “decepcionante”, y más aún, advierte que no hay evidencia suficiente de que los países estén preparados para elevar su ambición en las Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC). “Y no sólo los grandes países como China, Brasil o India, sino todos”.

-¿Cuáles son sus expectativas para la COP26 de Reino Unido?

- Glasgow será complicado por el Brexit, pero Reino Unido está decidido a tener una COP fuerte y buena, y lo apoyaré. Necesitamos cambiar nuestra mentalidad, tomar en serio a los científicos y reducir las emisiones globales de carbono en 45% a 2030. Necesitamos un precio adecuado para el carbono, tomar en serio la adaptación y construir resiliencia en las comunidades. Necesitamos una transición justa y recursos para esa transición, porque nos estamos quedando sin tiempo. Celebro a los niños y jóvenes que se están esforzando para que los gobiernos, empresas y corporaciones los escuchen.

-¿Y cómo influirá el Brexit?

-El Brexit complicará las cosas porque Reino Unido tendrá que negociar con la Unión Europea durante este año, pero mi impresión es que quiere demostrar que puede tener una COP muy fuerte. Y para ser justos, ha sido un líder en materia de clima. Se comprometió en su legislación con ser carbono neutral para 2050, muy pocos países han promulgado leyes. Si se comprometieran en la COP26, estaríamos avanzando en mecanismos de gestión y justicia climática.

- Considerando la justicia climática y el mecanismo de pérdidas y daños, ¿es partidaria de aumentar los recursos para los países afectados?

- Absolutamente. Llegué al tema del clima no como científica o política, sino por los derechos humanos, cuando trabajaba en África luego de ser Alta Comisionada para los Derechos Humanos. Ahí vi los impactos directos del cambio climático. Todos en Europa, en Estados Unidos e incluso en algunos lugares de América Latina, hablamos del cambio climático como un problema futuro. Nos estamos dando cuenta tarde de que nos está afectando hoy y que debemos tener en consideración a los más vulnerables.

- ¿Cuál es la responsabilidad de los países desarrollados, como la Unión Europea en el calentamiento global?

- La Unión Europea está dando un paso y liderando el compromiso de ser carbono neutral a 2050. La Comisión Europea ha propuesto crear un gran fondo para la transición justa, esa es la clave para conseguir la transición justa sin combustibles fósiles. Tenemos que asegurarnos de que los inversionistas asuman su responsabilidad y dejen de invertir en carbón y en otros combustibles fósiles. Debemos dejar de usar carbón, petróleo y gas para mantenernos en 1,5 grados. La transición justa requiere un gran financiamiento, las comunidades también tienen que ser parte de la solución. Es difícil, el horizonte de las democracias es muy corto y piensan en la próxima elección, no en qué hacer para abordar el problema climático.

- ¿Qué acciones se deben tomar para avanzar en justicia climática?

- Profundizar en adaptación y en el mecanismo de pérdidas y daños. Hoy las comunidades están devastadas porque no hemos sido lo suficientemente rápidos para adaptarnos o mitigar, queda el mecanismo de pérdidas y daños para compensar. Parte de la transición justa es escuchar a los países vulnerados, a los pueblos indígenas, a las personas afectadas por el cambio climático. Espero que tengamos esas voces sobre la mesa al momento de discutir.

- Algunos expertos señalan que la causa de la (in) justicia climática es el capitalismo. ¿Cuál es su visión?

- En este momento tenemos un capitalismo desenfrenado, antes teníamos un pacto social que era posible combinar con el capitalismo. Pero no creo que la causa de la injusticia climática sea el capitalismo per se. Los sindicatos se han debilitado, las empresas de tecnología no pagan suficientes impuestos, existe una desigualdad. Hay una gran desigualdad aquí en Chile, y eso no está bien. Necesitamos volver al pacto social. No soy dogmática en la ideología económica, ya sea socialismo, capitalismo o lo que sea. Lo importante es que las decisiones se tomen teniendo en cuenta el futuro de las personas y considerando que hay responsabilidad.