Facebook y Start-Up Chile lanzan Innovation Lab Santiago

DF LAB

El programa, que ya está en países como Argentina y Brasil, capacitará a 600 emprendedores en el país.

En 2004 Facebook revolucionó el mundo de las comunicaciones sociales. Hoy la compañía tiene 2.271 millones de cuentas activas y 13 millones de ellas están en Chile, convirtiéndose en la red social con más usuarios en el mundo según el estudio “Digital In 2019”, elaborado por We Are Social.

Hoy aterriza en el país de la mano de Start-Up Chile, para crear el Innovation Lab, un programa que funcionará en dependencias de la aceleradora de Corfo y en el cual se capacitará a 250 emprendimientos y 600 emprendedores en 2019.

El proyecto se ideó para capacitar con talleres y mentorías a startups para que puedan desarrollar herramientas tecnológicas que les permitan crecer. La iniciativa ya está en Argentina, Brasil, Corea del Sur, Francia, Gran Bretaña y Nigeria.

Este programa busca “agregar mayor valor al mercado. Son los emprendedores quienes multiplican nuestra inversión, crean nuevos productos, industrias y empleos, que se traducen en crecimiento económico”, explica la Líder de Programas para Desarrolladores de Facebook Latam, Susana Cipriota.

Para implementarlo en Chile, Facebook firmó un acuerdo con la aceleradora estatal. La ejecutiva aclara que no pretenden adquirir emprendimientos ni tampoco invertir en ellos, sin embargo, no descartan lograr acuerdos con startups que ofrecen soluciones tecnológicas, como ocurrió en otros países.

A pesar de las sospechas de disminución de usuarios, el beneficio bruto de Facebook en 2018 fue de US$ 46.483 millones, un 32% más respecto de 2017. El crecimiento de la multinacional ha sido progresivo desde el inicio de sus actividades.

Los otros “tech hub”

El programa consta de tres programas o “tech hubs”: Innovation Lab, FB start y Developer Circles, explica Susana Cipriota. Todos ya están en Chile.

FB start es una convocatoria global en donde los emprendimientos seleccionados acceden a mentorías de Facebook y comparten conocimientos sobre sus desarrollos con los otros participantes.

Developer Circles debutó hace dos años en Chile. Está orientado a programadores, quienes postulan y Facebook les da soporte y ayuda para que puedan adoptar nuevos conocimientos extraídos de la compañía. Es una convocatoria abierta donde trabajan voluntarios y desde su creación ya ha capacitado a 2.500 programadores en Chile.