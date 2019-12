Fundación Chile creará fondo de impacto de US$ 50 millones, “alineado con los ejes de la crisis social”

DF LAB

Ciudades con desarrollo transversal, reconversión laboral, innovación abierta con pequeñas empresas y digitalización de PYME, serán los principales focos de la entidad para el próximo año.

En diciembre Fundación Chile (FCh) realizó cuatro seminarios bajo el paraguas de “Chile sin Fronteras, pensando en el desarrollo inclusivo ”, donde abordaron la transformación de las industrias, inversiones de impacto, el lado humano de la revolución digital y ciudades inclusivas.

Eran parte de la agenda que tenían preparada para la Cumbre del Cambio Climático (COP25), antes de su cancelación, pero terminaron siendo espacios de reflexión en torno a la crisis social y al rol de los privados, explica el gerente general de FCh, Marcos Kulka.

Reflexiones que sirvieron de insumo para que la organización público-privada redefiniera sus focos de acción para 2020, estableciendo que su gran caballito de batalla será la creación de un fondo de inversión de impacto, “alineado con los drivers (ejes) de la crisis social”, sostiene Kulka.

El fondo busca apalancar US$ 50 millones del mundo privado para financiar proyectos que tengan impacto social en áreas como educación para el futuro y reconversión laboral, agrotech y digitalización de Pequeñas y Medianas Empresas (PYME), el que esperan lanzar el primer trimestre de 2020.

“Las empresas y los fondos que no respondan a los temas de la sociedad o medio ambiente no van a tener cabida. Hay una frase del filántropo Schmidt Heineken, que dice que es ´difícil tener empresas exitosas en sociedades fracasadas´, habla del rol que van a tener las empresas y cómo van a ir evolucionando”, expresa Kulka.

Respecto del interés de los inversionistas chilenos en participar en fondos de impacto, señala que si bien hoy es un mercado “tímido” de unos US$ 150 millones, el rol de la FCh es salir a capturar capital y juntarlo con la capacidad de ejecución.

Dice que a nivel global, el mercado de la inversión de impacto llega a los US$ 300 mil millones, con experiencias exitosas en países como Reino Unido. Para aprender de estas prácticas, la FCh , junto a otras instituciones, está impulsando la creación del National Advisory Board o los “directorios”, del Global Steering Group for Impact Investment (GSG) que lidera a nivel mundial el inglés Sir Ronald Cohen. La entidad tenía planificado realizar el GSG Impact Summit 2019 en Chile el 18 y 19 de noviembre, pero debido al estallido social del 18 de octubre trasladó el evento a Argentina.

Ciudades integradas

Además de la inversión de impacto, el gerente general de FCh comenta que apuntarán a otros cuatro focos en 2020 que buscan abordar a grupos vulnerables de la población: ciudades, reconversión laboral en el contexto de la transformación digital, educación para el futuro, innovación abierta con startups y digitalización de PYME.

En el área de ciudades están trabajando con actores que tienen diferentes miradas, entre ellos, Sofofa, para establecer un diagnóstico inicial que permita determinar los proyectos prioritarios en este ámbito.

“Estamos construyendo el proyecto -puede ser una hoja de ruta-, esperamos tener más claridad el primer trimestre de 2020. Partiremos con desafíos para lograr ciudades inclusivas e integradas y con pilotos en dos ciudades que permitan replicarlo en otras”, adelanta Kulka.

Otro de los ejes de acción de FCh en 2020, será impulsar procesos de innovación abierta entre grandes y pequeñas empresas. “Es lo que hacemos con Expande, el programa de innovación abierta en minería, con el que llevamos un potencial de US$ 300 millones en contratos, sin incluir lo que viene. Y con Chile Global Venture, donde lanzamos desafíos de grandes corporaciones”, comenta el ejecutivo.

Otro de los focos del próximo ejercicio será la reconversión laboral que impone la transformación digital de las empresas. Kulka señala que se requiere reconvertir a 2 millones de trabajadores en Chile “lo que impacta directamente en la crisis social. Estamos viendo sistemas de bootcamps de cuatro a cinco meses, se puede avanzar rápido”.

"Sin los privados es imposible salir de la crisis"

Marcos Kulka comenta que la crisis chilena no es local, responde a un fenómeno global. Por ello, en el marco de Chile sin Fronteras analizaron diversas crisis y sus posibles salidas, como la reunificación Alemana, el Brexit y la crisis de Detroit en 2008.

"Detroit tuvo caídas del PIB, saqueos e incendios. Hubo pérdidas por US$ 18,5 mil millones y los privados inyectaron US$ 6 mil millones. Para salir de ella, el rol del mundo privado fue crítico en términos de inyección de recursos, como de gestión. Sin el mundo privado es imposible salir de la crisis", afirma.

Respecto del rol que podría tener el sector privado chileno en la salida de la crisis, señala que ya empiezan a surgir cosas para impulsar su participación, como la Ley de Donaciones, la creación de endowments y fondos de inversión, incluso, las empresas pueden transferir el usufructo de un porcentaje de acciones para mejorar las pensiones de los trabajadores o su formación. "Esto ya se ha hecho para retener talento, pero podría hacerse para mejorar la protección social de los trabjadores", plantea.