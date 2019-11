Greta Thunberg y Bachelet estarán juntas en Pabellón Chileno de la COP25

DF LAB

La joven activista medioambiental sueca y la expresidenta Bachelet participarán en panel organizado por UNICEF.

Una ajetreada jornada vivirá la organización de Chile en la Cumbre de Cambio Climático, COP25, evento que, tras la cancelación de la actividad en el país, se realizará en Madrid durante el lunes 2 de diciembre y el viernes 13 de ese mismo mes.

Hasta la fecha, y según el calendario del pabellón de side events liderados por Chile, se realizarán 74 eventos, entre los que destacan algunos con la presencia de personajes como la exmandataria chilena, Michelle Bachelet, y Greta Thunberg.

La Alta Comisionada de la Naciones Unidas para los Derechos Humano estará junto a la activista medioambiental sueca en el evento "We Dare": Children and Youth vs Climate Change del 9 de diciembre, organizado por Unicef y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiado (UNCHR). En la actividad también participará la Directora Ejecutiva de Unicef, Henrietta Fore, y la primera mujer presidenta de Irlanda y ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson.

Previo a su participación en la actividad de Unicef, Thunberg será parte del High Level Event Día de los Océanos: Movilización del apoyo a los océanos y la acción climática que se realiza el sábado 7 de diciembre, también el Pabellón de Chile.

Los otros "rostros"

Otra de las mujeres que acaparará las cámaras será la primera dama de la República de Turquía, Emine Erdoğan, quien participará el 9 de diciembre en un High Level Event "Economía circular: Impactos para un modelo más sostenible y de responsabilidad industrial para la meta de 1,5 grados Celsius. Este evento es organizado por el Ministerio de Medio Ambiente de Chile y también participa la ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático de Finlandia, Krista Mikkonen, y la Ministra para la Transición Ecológica e Inclusiva de Francia, Brune Poirson.

Además de los ministros chilenos, como Andrés Couve de Ciencia, Juan Carlos Jobet, de Energía y Antonio Walker de Agricultura, en las actividades del Pabellón de Chile, participarán ministros sectoriales.

Por ejemplo, en el lanzamiento de la plataforma de América Latina y el Caribe (ALC) para la acción climática en la agricultura (PLACA) que se realizará el 5 de diciembre y que organiza el Ministerio de Agricultura de Chile , participarán ministros de agricultura de España, Francia, Argentina y Uruguay, se presentará la plataforma PLACA, cuyo propósito es promover y fortalecer la colaboración entre países de América y el Caribe hacia la implementación de medidas de cambio climático en agricultura.

El rol del sector energético en alcanzar la neutralidad de carbono, será otro de los tópicos de la agenda del país. El evento, que se realizará el martes 10, será liderado por el Ministerio de Energía de Chile y contará con la participación del jefe de cartera, Juan Carlos Jobet. Además, estarán Francesco Starace, CEO de Enel, Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica de España y James Shaw, ministro de cambio climático de Nueva Zelanda.

En el evento se planteará que el sector energético representa aproximadamente dos tercios de las emisiones globales y que, para aprovechar su contribución potencial para lograr la neutralidad de carbono, se deben desarrollar nuevas estrategias para abordar desafíos emergentes asociados con la energía descarbonización.